Cristian Pustai, antrenorul Unirii Alba Iulia, „nașul” lui Tuchel, la fel ca Argentina lui Scaloni la Mondial
Cristian Pustai, antrenorul Unirii Alba Iulia, „nașul” lui Tuchel, la fel ca Argentina lui Scaloni la Mondial
În fotbal există înfrângeri care se uită rapid și există eșecuri care rămân pentru totdeauna în memoria colectivă. Pentru Thomas Tuchel, două astfel de momente sunt despărțite de 15 ani: eliminarea surprinzătoare suferită în fața echipei Gaz Metan Mediaș în preliminariile Europa League din 2011 și înfrângerea dramatică a Angliei, scor 1-2 cu Argentina, în semifinala Campionatului Mondial 2026.
În vara lui 2011, Mainz era favorita clară a dublei cu Gaz Metan Mediaș, echipă pregătită de Cristian Pustai, devenit între timp noul antrenor al formației CSM Unirea Alba Iulia. După două remize, 1-1 în Germania și 1-1 la Mediaș, calificarea s-a decis la loviturile de departajare. Formația românească s-a impus cu 4-3, iar portarul Răzvan Pleșca a devenit eroul unei seri istorice pentru clubul ardelean. Eliminarea lui Tuchel avea să fie considerată una dintre cele mai mari surprize produse de o echipă românească în cupele europene.
Ani mai târziu, protagoniștii acelei duble aveau să rememoreze și atitudinea delegației germane. Răzvan Pleșca a povestit că, înaintea returului, Thomas Tuchel și căpitanul lui Mainz, Nikolče Noveski, au refuzat să le întindă mâna lui și lui Cristian Pustai la conferința de presă, gest interpretat drept unul de superioritate. După eliminare, românii au considerat că au oferit o lecție de modestie adversarilor.
Între timp, cariera lui Tuchel a cunoscut o ascensiune impresionantă. A antrenat Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea și Bayern München, cucerind inclusiv Liga Campionilor cu formația londoneză. În 2025 a preluat naționala Angliei, iar la Campionatul Mondial din 2026 a condus reprezentativa până în semifinale.
Însă, miercuri, 15 iulie 2026, istoria a consemnat un nou moment dureros pentru tehnicianul german. Anglia a condus Argentina lui Lionel Scaloni cu 1-0 până în ultimele minute ale semifinalei disputate la Atlanta, prin golul lui Anthony Gordon, dar campioana mondială en titre a întors rezultatul prin reușitele lui Enzo Fernández și Lautaro Martínez, impunându-se cu 2-1 și calificându-se în finală. Schimbările defensive și retragerea exagerată a echipei lui Tuchel au fost intens criticate în presa britanică, mulți comentatori apreciind că selecționerul a renunțat prea devreme la inițiativă și a invitat Argentina să preseze până la răsturnarea scorului.
Pentru suporterii români, performanța echipei lui Cristian Pustai rămâne una dintre cele mai frumoase pagini din istoria participărilor în cupele europene. Cu un lot net inferior valoric, dar extrem de bine organizat tactic și animat de un spirit de sacrificiu remarcabil, Gaz Metan Mediaș a demonstrat că disciplina și solidaritatea pot răsturna calculele hârtiei.
foto – cu rol ilustrativ
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