Gabriel Pleșa: ”Nu pot să fac troc cu albaiulienii și cu orașul. Am făcut acest pas cu inima deschisă și sunt mândru de acest lucru”

Gabriel Pleșa, fostul viceprimar al municipiului Alba Iulia și de astăzi membru cu acte în regulă al USR, și-a anunțat vineri în cadrul unei conferințe de presă, candidatura pentru Primărie alături de partidul lui Dan Barna.

Pleșa a menționat că a făcut acest pas cu inima deschisă și că este mândru de acest lucru, dar cu toate acestea nu a fost o decizie ușoară: ”Decizia de a veni la USR a fost una ușoară pentru că simțeam sufletește că mă apropi de tinerii de aici, în schimb despărțirea de PNL nu a fost ușoară pentru că am fost 22 de ani membru al acestui partid.”

Pentru cei care vor comenta negativ hotărârea sa, Gabriel Pleșa a menționat că rămâne consecvent principiilor de centru-dreapta, că nu a plecat la un alt partid aflat la putere, din contră, a plecat de la putere la opoziție: ”Sunt oameni în țară care schimbă partidele pentru a-și menține funcțiile. Eu astăzi am plecat din funcția publică pe care o am pentru principii și pentru a intra în această luptă”.

Pleșa a mai prezicat că ”nu am vrut să fac valuri, nu am spus nimănui, am făcut-o discret și nu am vrut să bulversez munca din primărie. Mi s-ar fi părut normal ca având în vedere că mi-am depus intenția de a candida la primărie și am intrat în această competiție internă de peste 5 luni, așa cum mi s-a cerut, să fi văzut și eu sondajele”.

Candidatul USR pentru funcția de primar a afirmat că și-ar dori să fi existat o dezbatere cât de mică pe tema candidaturilor și a sondajelor de opinie. Referitor la rezultatele interne PNL, fostul viceprimar spune că nu le-a văzut nimeni și se cunoaște nici un rezultat. În sondajele făcute de USR și personale, ca posibil candidat al PNL la primăria Alba Iulia, Pleșa se pare că s-a situat la mică distanță de Ion Dumitrel, în unele în fața acestuia, în altele în spatele acestuia.

Totodată, Gabriel Pleșa crede că nu a fost luat în serios de liderii PNL, cei care decid în partid, în urmă cu cinci luni când și-a anunțat intenția de a candida, considerând cel mai probabil că vor ajunge la o înțelege ca și în alte cazuri: ”Nu pot să fac așa ceva. Nu pot să fac troc cu albaiulienii și cu orașul”.

Printre măsurile pe care le-ar lua în cazul în care ar câștiga primăria Alba Iulia, Gabriel Pleșa a menționat importanța creării unei zone economice pentru a spori veniturile orașului și nu a depinde atât de mult de ce vine de la centru și de guvernele care s-ar perinda și a avea o stabilitate financiară. Alte investiții importante pe care albaiulienii le așteaptă și care în ultimii ani au stagnat sunt construirea unui bazin, a unei săli de sport și a unui centru cultural cu peste 1000 de locuri, dar și infrastructura în străzi și parcări publice.