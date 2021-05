Gabriel Pleșa, despre problema gunoaielor în Alba Iulia: „Mai există niște probleme tehnologice. Noi mergem doar pe o linie, cealaltă urmând să fie pusă în exploatare”

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a „atacat”, în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, problema situației îngrijorătoare a gunoiului menajer la Alba Iulia și problemele aduse de RER Vest, operatorul centrului de management al deșeurilor de la Galda de Jos.

„Prima sesizare am primit-o joi după-masa, de la cineva care a spus că nu s-a ridicat gunoiul miercuri, ceea ce m-a surprins, s-ar fi putut să fi fost o neconcordanță, dar nu mi-am facut probleme, însă vineri au început telefoanele.

Am sunat la reprezentanții de la RER Vest, operatorul de la Galda de Jos, am sunat la Consiliul Județean, am vorbit cu administratorul public al județului, domnul Dan Popescu, am vorbit apoi cu directoarea de la Polaris și am înțeles problemele și am zis că va trebui să ne întâlnim săptămâna viitoare la o ședință, nici nu mă gândeam că va trebui să o fac luni, la prima oră, că va fi atât de grav, dar să vedem, să deblocăm situația.

Mi s-a spus, eu așa am înțeles la acea oră, că sâmbătă dimineața se va prelua canttatea de deșeuri colectată vineri după-masa, în așa fel încât sâmbăta și duminica, când se colectează de la asociațiile de proprietari, că acolo e problema, în zona blocurilor, unde, sigur, deșeurile sunt mai multe, să se poată colecta și stoca 24 de ore, cum știm că ne permite legea, iar luni dimineața să meargă să golească tot ceea ce se colectează sâmbăta și duminica.

Din păcate, sâmbătă dimineața, am fost sunat la ora de începere a programului de la Galda de Jos, în legătură cu niște fotografii trimise în care poarta este închisă și nu se primește cantitatea de deșeuri.

Sigur că am rămas surprins și până am reușit să contactez telefonic factorii de răspundere și să mă lămuresc, lucrurile nu s-au mai putut îndrepta, pentru că am aflat că există o defecțiune tehnologică, ei lucrau să o rezolve, nu au comunicat, noi am rămas cu acele mașini pline care s-au întors de la Galda de Jos și nu s-a mai putut face colectarea pe tot parcursul weekend-ului.

Văzând situația, l-am rugat mult pe domnul președinte al Consiliului Județean și pe operatorul de la Galda de Jos să ne întâlnim astăzi, am și făcut această întâlnire la Consiliul Județean, la 10:30, și am lămurit mai multe lucruri.

Mai există niște probleme tehnologice. Noi mergem doar pe o linie tehnologică, cealaltă urmând să fie pusă în exploatare, de aceea momentan se merge pe o singură linie tehnologică, dar îmi spun că au mers la capacitate, adică tot gunoiul menajer, de pe raza județului, nu numai Alba Iulia, a fost procesat săptămâna trecută.

Ce s-a întâmplat? Aici, într-adevăr le dau dreptate celor de la RER Vest, faptul că din păcate acest centru de management al deșeurilor, pentru că deșeurile ar trebui să vină deșeuri preselectate și ar trebui să se facă reciclare. Din nefericire, de când au pornit, din 7 mai, nu au selectat deloc și nu au reciclat deloc, pentru că totul vine amestecat.

Această situație va mai dura în Alba Iulia și în zona 1 până vom intra pe noul contract, unde se prevede clar cele patru fracții”, a declarat primarul Gabriel Pleșa, la Radio Unirea FM.