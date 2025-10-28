Furnizorii de servicii sociale din județ, verificați de inspectorii AJPIS Alba: Ce măsuri au fost dispuse

Furnizorii de servicii sociale din județ, verificați de inspectorii AJPIS Alba

În luna septembrie a acestui an, inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba au derulat 13 acțiuni de inspecție.

Prin acestea s-a urmărit verificarea respectării standardelor minime de calitate obligatorii pentru funcționarea serviciilor sociale: evaluarea în vederea acordării /neacordării acreditării ca furnizor de servicii sociale – la un furnizor de servicii sociale; evaluarea inițială în vederea acordării licenței provizorii – la un serviciu social; evaluarea în vederea relicențierii serviciilor sociale – pentru 4 servicii sociale; evaluarea în vederea obținerii licenței de funcționare – la un serviciu social; monitorizarea serviciilor privind respectarea standardelor minime de calitate – pentru un serviciu social.

Potrivit directorului AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, „în cadrul campaniei „Realizarea unei diagnoze a situației serviciilor sociale rezidențiale destinate copiilor/tinerilor pentru care s-a instituit măsura plasamentului, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare” au fost realizate 5 verificări la sediile serviciilor sociale licențiate, fiind dispuse 9 măsuri de remediere a neregulilor”.

În ceea ce privește deficiențele constatate Flaviu Cozuc a explicat că este vorba despre lipsa supervizării resurselor umane, care facilitează funcționarea centrului la randament optim (conform Ordinului 25/2019 – anexa 1).

Referitor la activitatea din cadrul serviciilor sociale verificate/monitorizate s-a constatat că asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale publice sau private este centrată pe beneficiar, pe soluționarea nevoilor acestuia, iar respectarea drepturilor beneficiarului este o prioritate pentru cei care oferă servicii sociale.

În cadrul campaniei, la nivel național au fost desfășurate 917 acțiuni de inspecție socială, fiind dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor; s-au aplicat 32 de sancțiuni în valoare totală de 137.500 lei. Implementarea măsurilor dispuse de inspectori va fi monitorizată și vor fi urmărite termenele prevăzute în procesele verbale de control.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI