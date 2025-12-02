Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon”
Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon”
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis o avertizare urgentă cu privire la o nouă campanie de fraudă telefonică ce vizează contribuabilii români. Sub pretextul restituirii unor sume achitate în plus ca impozit pe profit, infractorii încearcă să obțină date bancare confidențiale, pretinzând că sunt angajați ai instituției.
Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează asupra unor fraude telefonice în care persoane rău-intenționate folosesc numere de telefon din România și pretind a fi angajați ANAF pentru a obține date personale și date bancare.
Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii vor fi contactați un reprezentant al băncii.
Victimele sunt sunate apoi de o altă persoană care se recomandă funcționar bancar și care încearcă să obțină datele confidențiale. Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon!
Reamintim, ca de fiecare dată, că Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția, se arată într-un comunicat transmis de ANAF.
