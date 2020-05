FOTO| Ziua Internațională a Familiei, celebrată de copiii Grădiniței cu P.P. Step by Step Nr.12, Alba Iulia

În ultima perioadă, de la mic la mare, am trecut cu toții prin greutăți, încercări, situații confuze, dar și griji de tot felul, însă cei mai mulți am avut parte și de momente frumoase petrecute în acest răstimp alături de cei dragi din familie, sau cel puțin am avut momente în care să reflectăm asupra valorilor și priorităților cu adevărat importante din viața noastră.

În acest context, în care dragostea celor din familie sau a celor apropiați ai noștri ne-a susținut constant și ne-a întărit sufletește, legăturile din cadrul familiei au devenit mai puternice și mai vizibile…

Deoarece în ultimele luni, copiii și-au petrecut întregul timp în cadrul familiei, împreună cu cei dragi, colectivul de educatoare al Grădiniței cu P.P. Step ByStep Nr.12, Alba Iulia a considerat foarte potrivit să dedice această săptămână FAMILIEI. Mai mult, luna mai este presărată cu numeroase sărbători dedicate familiei: Ziua Națională a Mamei (3 mai), Ziua Națională a Tatălui (10 mai) și Ziua Internațională a Familiei (15 mai), care va fi marcată în țara noastră duminică, 17 mai.

Toate acestea au fost un prilej bun pentru a ne arăta dragostea, prețuirea și mulțumirea față cei dragi din familie și pentru a desfășura activități frumoase împreună, petrecând un timp de calitate ACASĂ. Astfel, în săptămâna 11-15 mai 2020, copiii grădiniței noastre au parcurs un alt proiect tematic important, intitulat „FAMILIA MEA”. Educatoarele i-au provocat pe copii să-și amintească momente frumoase petrecute în anii anteriori, să desfășoare activități împreună cu părinții, bunicii sau frățiorii lor, dar și să ne împărtășească din bucuriile, amintirile, activitățile îndrăgite, regulile de acasă și valorile familiei lor.

Pe parcursul acestei săptămâni, în casele micuților noștri s-au purtat discuții referitoare la componența familiei, la familia extinsă-bunici, rude apropiate, la rolul fiecăruia. Susținuți de părinți, copiii au dat frâu liber imaginației și creativității și, astfel, ne-au surprins din nou cu lucrările realizate în echipa de acasă: outfit-uri interesante confecționate din hârtie, atât pentru copii cât și pentru păpuși ori cadouri pentru cei dragi.

Ei au inițiat jocuri de rol, au participat la activități practice gospodărești (au plantat răsaduri, au pregătit: gustări, salate, pizza, tăiței, deserturi, etc., i-au ajutat pe părinți sau bunici după puterile și priceperea lor), și-au exersat deprinderi specifice activităților matematice (număratul cadourilor sau inimioarelor realizate pentru membrii familiei în limitele 1-5/1-10, raportarea număr-cantitate, asocierea cifrei corespunzătoare, etc.) şi au realizat lucrări plastice și practice legate de tema propusă: tablouri de familie, Arborele familiei, Căsuța familiei, aranjamente florale, etc.

Pe baza sugestiilor și a materialelor diverse trimise de către educatoare (link-uri utile, povești, jocuri, cântece, fotografii, etc.), în cadrul jocurilor și discuțiilor desfășurate acasă, au fost inserate subiecte precum: „Ziua dedicată tatălui/ mamei/ bunicilor), „E ziua mea”, „Aceasta este familia mea” , „Activități preferate ale familiei mele”, „Amintiri din vacanță”, „Cuvinte frumoase în familie și oriunde”, „Reguli importante în familia mea”, „Ce pot face pentru a fi de ajutor acasă?”, etc.

Managerul Grădiniței cu P. P. Step by Step nr.12, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul instituției, le-a transmis părinților și copiilor, prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/gradinita12alba un mesaj de mulțumire:

„Vă mulțumim, FAMILII MINUNATE, pentru implicarea și devotamentul dumneavoastră în educația copiilor, pentru colaborarea frumoasă pe care o avem, dar și pentru că ați răspuns provocărilor noastre, ați desfășurat admirabil activități acasă și ne-ați împărtășit din bucuriile și reușitele dumneavoastră din această perioadă! Aveți familii frumoase, vă creșteți copiii în dragoste și armonie și sădiți în sânul familiei valori și principii alese, ceea ce este îmbucurător și benefic atât pentru copiii dumneavoastră, cât și pentru întreaga comunitate, căci, trebuie să recunoaștem, temelia educației și a devenirii persoanei își are locul de cinste în cadrul familiei. Ne bucură nespus faptul că faceți parte din marea familie a grădiniței noastre! La mulți ani cu sănătate și bucurie!” (Prof. înv.preșc. Ioana Delia Decean, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr 12, Alba Iulia)

Pentru a completa urarea, vă trimitem un gând despre însemnătatea familiei și câteva versuri din jurnalul unei mame deosebite a 5 copii, Sf. Împărăteasă Alexandra Feodorovna: „Cea mai bogată moștenire pe care părinții o pot lăsa fiilor și fiicelor lor este o copilărie fericită, plină de amintiri duioase despre tată și mamă.

Aceste prea frumoase aduceri-aminte îi vor însenina în zilele mohorâte și triste din viitor, îi vor păzi de ispite și îi vor ajuta la vreme de tulburare și necaz, după ce părăsesc casa părintească.”

Să fie casa voastră o grădină

plină de flori, de roade și lumină,

pruncii să cânte, plini de bucurie,

în fericita lor copilărie!