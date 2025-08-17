FOTO | „Ziua Cânepii”, sărbătorită la Geoagiu de Sus, în comuna Stremț: Peste 200 de oameni au participat la atelierele de meșteșuguri. Expoziție de cămeși brodate pe pânză de cânepă
„Ziua Cânepii”, sărbătorită la Geoagiu de Sus, în comuna Stremț: Peste 200 de oameni au participat la atelierele de meșteșuguri. Expoziție de cămeși brodate pe pânză de cânepă
Peste 200 de oameni, dintre care jumătate copii si tineri, veniți din multe colțuri ale țării, au participat sâmbătă, 16 august 2025, la ”Ziua CÂNEPII”- eveniment organizat de Mariana Mereu și Asociația Vatra din Geoagiu de Sus, județul Alba.
Într-o lume în care valorile încep să rătăcească, Mariana Mereu se îndârjește să apere tradiția și de 10 ani, an de an, organizează o zi specială dedicată cânepii. Au fost ateliere de meșteșuguri, unde atât copiii cat și adulții au fost încântați să lucreze.
Vizitatorii au avut ocazia să participe la ateliere de prelucrare a cânepii, unde au învățat tehnici de transformare a fibrei de cânepă în produse utile și artistice, sub îndrumarea unor experți. De asemenea, a fost organizată o expoziție de obiecte din cânepă, care va pune în valoare diversitatea și creativitatea lucrărilor realizate din această plantă, incluzând îmbrăcăminte, accesorii și obiecte de decor.
Participarea la „Ziua Cânepii” oferă oportunitatea de a descoperi proprietățile benefice ale cânepii și de a învăța despre utilizarea sa sustenabilă. De asemenea, este o ocazie excelentă pentru a susține producția locală și a petrece timp de calitate într-un cadru natural, alături de oameni pasionați de cânepă și de tradițiile locale.
Foto: Facebook Mariana Mereu
