FOTO | Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară

Zilele orașului Baia de Arieș: Localitatea minieră a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară

La sfârșitul săptămânii trecute, localitatea Baia de Arieș a sărbătorit cu fast 700 de ani de istorie și vatră românească în cadrul Zilelor Orașului, acest eveniment fiind organizat de către administrația publică locală cu sprijinul Consiliului Județean Alba și a Centrului de Cultură „Augustin Bena”.

Sărbătoarea a debutat vineri după amiază cu simpozionul aniversar „Istoria locală sub spectrul autenticității și spiritualității românești” care s-a desfășurat la Casa de Cultură a orașului, a avut ca organizator filiala locală a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, iar ca parteneri Primăria și Consiliul local Baia de Arieș, Parohia Ortodoxă Baia de Arieș și artistul Alex Moga. Deoarece în acest an s-au împlinit și 30 de ani de la înființarea filialei Baia de Arieș, cu această ocazie au luat cuvântul reprezentanți prestigioși ai Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”: prof. univ. Victor Bercea și ing. Constantin Sicoe, președinți de onoare; econ. Fănica Moldovan, secretar-general; jur. Viorel Luca, vicepreședinte filiala Cluj; prof. Monica Borteș, președinte filiala Câmpeni; ing. Nicolae Simina, președinte filiala Abrud; ing. Vasile Lombrea, primar și președinte a filialei Sălciua.

Totodată, în cadrul simpozionului s-au prezentat comunicări pe teme istorice, geografice și despre personalități locale, susținute de către prof. univ. dr. Ioan Vlad, prof. dr. Mirela Crâsnic, prof. dr. Gicu-Valentin Dogaru, prof. Nicolae Rusalin Sicoe, prof. dr. Marinel Chirițescu și prof. Claudiu-Vasile Volcov – președintele filialei Baia de Arieș și coordonator al evenimentului. Ulterior, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la adoptarea deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de ridicare a sa la rang de Patriarhie, au vorbit preoții Emil Tolca și Ionel Nicoară de la Parohia Ortodoxă Baia de Arieș, dr. Lorand Marton Kopenetz – consilier local al orașului Abrud.

În program s-au mai regăsit lansare și prezentare de carte, despre mineritul local și zonal au vorbit ing. Dumitru Șerban, av. Virgil Narița și dr. Lorand Marton Kopenetz, o proiecție retrospectivă în imagini – scurtmetrajul „Timpul curge pe Arieș”, mai multe momente artistice prezentate de către elevi talentați ai Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, un recital Milea Paul Cătălin, iar pe holul Casei de Cultură a fost prezentată o interesantă și atractivă expoziție de pictură realizată de către elevi ai Cercului de pictură, sub tutela artistului Alex Moga.

Sâmbătă, în centrul și pe stadionul orașului, au fost sărbătoriți fii satului, care au fost primiți în sunete de tulnic, cu pâine și sare de către primarul Marius Dup și administrația publică locală. Cu această ocazie a fost organizată parada cailor „Mândria satului” prin centrul orașului, a fost acordată diploma „Cetățean de onoare” lui Beniamin Rus pentru implicarea activă în comunitate, au fost prezentate mai multe spectacole folclorice susținute de Leontin Ciucur și Stângaciu, ansamblul local „Doina Arieșului”- junior și „Țarina CupruMin” Abrud, „Fântânița de piatră” din Șpring, „Doina Șibotului”, alte momente artistice au fost susținute de artiști talentați din oraș: Florin Lupșeanu, Rodica Harda, Anisia Nicula, iar seara s-a încheiat cu formația Andrei Band din Satu Mare și Mc Dj Ice.

Ultima zi de sărbătoare a debutat la amiază cu o slujbă religioasă de mulțumire și binecuvântare, un moment de reculegere și o depunere de coroane la momentul eroilor. Activitățile aniversare au continuat până seara târziu cu premierea elevii Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” din localitate, care au obținut rezultate remarcabile în anul școlar 2024-2025, premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în 2024 și 2025, demonstrații de karate și zumba coordonate de instructorul Viviana Tripon și foarte multe momente folclorice susținute de trupa Albanik, ansamblurile „Valea Târnavelor”, „Flori de pe Arieș” – coordonator Mărioara Bocșa, soliștii locali sau din alte părți Vali Bota, Maria Floca, Ana Maria Alb, Anastasia Nicoară, Delia Turc, Delia Jude, Cătălina Bichiu Onea, Dina Vănărean, Antonia Gabor, Liliana Oara, Daniela Racoltă, Veta Biriș, Petrică Nicoară și Claudia Puican.

În cuprinsul celor 3 zile aniversare, pasionații doritori au putut admira exponate de etnografie și folclor, obiecte de minerit, meșteșuguri, port popular autentic, documente inedite și hărți miniere din colecții speciale, în cadrul expozițiilor particulare oferite publicului larg, de către cei care și-au dedicat pasiunea, energia și resursele proprii în această direcție: avocatul Virgil Narița a realizat expoziția într-o dependință de lângă clădirea veche a Poștei, de pe strada 22 Decembrie, iar Nicolae Ciulea-Sima a fondat Muzeul Etnografic „Nicolae Sima”, situat pe str. Valea Hărmănesei. De asemenea, a mai fost prezentată o expoziție de mașini retro a medicului Mircea Pavelescu, consilier local al orașului.

„Evenimentul dedicat celor 700 de ani de istorie și vatră românească și Zilelor Orașului Baia de Arieș a fost un prilej de sărbătoare și mândrie pentru întreaga comunitate. Implicarea mea, împreună cu echipa mea, a vizat atât coordonarea organizării pentru ca întregul eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții, cât și obținerea sponsorizărilor necesare pentru a putea realiza acest spectacol deosebit, cu artiști renumiți din toate zonele țării. Aduc mulțumiri speciale domnului Beni Rus, un om de afaceri care a oferit un sprijin financiar consistent și un ajutor considerabil – un gest de suflet pentru orașul nostru. Mulțumesc din inimă prezentatoarei Diana Avram, tuturor artiștilor care, timp de trei zile, ne-au încântat, ne-au bucurat și ne-au adus emoție și voie bună.

Mulțumesc echipei mele de consilieri și colegilor din organizația locală, care – la fel ca înainte de a deveni primar – sunt mereu alături de mine cu sfaturi, idei, sprijin și implicare. Un gând de recunoștință transmit și colegilor mei din Primărie, care, timp de cinci zile, au depus o muncă titanică pentru ca totul să fie organizat impecabil. Tot respectul meu pentru dăruirea, răbdarea și profesionalismul vostru! Mulțumesc, de asemenea, tuturor sponsorilor care ne-au sprijinit financiar.

Ați fost mulți, iar acest lucru arată, pe lângă încrederea pe care mi-o acordați – lucru care mă onorează și mă bucură – că suntem o comunitate unită și hotărâtă să clădească împreună un viitor mai bun și mai strălucitor pentru noi și, mai ales, pentru copiii noștri. Au fost trei zile speciale, pline de emoție și bucurie, iar zâmbetul copiilor mi-a oferit o motivație și mai puternică să muncesc cu ambiție și responsabilitate în slujba orașului nostru. Mulțumesc lui Andrei Cioropariu pentru profesionalism și pentru fotografiile deosebite, care au surprins atât de frumos aceste momente. Vă mulțumesc tuturor din suflet! La mulți ani, Baia de Arieș!” a transmis pe o rețea de socializare primarul orașului Baia de Arieș, Marius Dup.

