FOTO | Zeci de elevi și cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș au plantat copaci din specia stejar în zona Petrești: Acțiune sprijinită de primărie
Zeci de elevi și cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș au plantat copaci din specia stejar în zona Petrești: Acțiune sprijinită de primărie
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș participă anual la campania națională „Eco Provocarea”, un concurs național de educație de mediu dedicat școlilor.
Vineri, 13 martie 2026, 50 de elevi și cadre didactice de liceul cu program sportiv din Sebeș s-au deplasat la liziera pădurii din vecinătatea pepinierei Ocolului Silvic Sebeș, în zona Petrești.
Acolo au fost plantați 100 de copaci din specia stejar.
Acțiunea a fost sprijinită de Primăria Municipiului Sebeș.
„Felicitări liceului pentru implicare și tuturor participanților!”, a transmis primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
sursa: Dorin Nistor – Primar / Facebook
