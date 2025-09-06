FOTO | Zeci de copii din Zlatna au făcut curățenie „lună și bec” într-unul dintre parcurile în care se joacă

Zeci de copii din Zlatna au făcut curățenie „lună și bec” într-unul dintre parcurile în care se joacă

65 de copii din Zlatna, înscriși la activitățile Asociației ArtSport Zlatna, s-au implicat într-o acțiune demnă de pus în ramă.

Ei au făcut curățenie „lună și bec” într-unul dintre parcurile în care se joacă.

Acțiunea s-a desfășurat vineri, 5 septembrie 2025.

„Dacă noi ne educăm copiii să lucreze în echipă pentru comunitatea din care fac parte, vom ajunge departe!

Drept răsplată, au primit rechizite pentru începutul de an școlar.

Le mulțumim sponsorilor și celor de la Clinica Prevent pentru caiete!

Felicitări, copii harnici!”, au transmis reprezentanții Asociației ArtSport Zlatna.

