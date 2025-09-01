FOTO | Vlad Paștiu (CSM Unirea Alba Iulia), pe locul 3 la categoria cadeți la Astra Trail XCO
Vlad Paștiu (CSM Unirea Alba Iulia), pe locul 3 la categoria cadeți la Astra Trail XCO
Performanță demnă de remarcat a tânărului Vlad Paștiu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.
Citește și: FOTO: La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învingători la Elite | Rezultate de apreciat pentru cicliștii din Alba
Proaspăt legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, Vlad Paștiu a urcat pe podium la Sibiu, la Astra Trail XCO.
La categoria cadeți, uniristul Vlad Paștiu a reușit un loc 3 după o cursă excelentă.
Competiția a fost organizată de Cooperativa de Ciclism, Living Bike Faresin și Muzeul Astra.
Alflat la cea de a treia ediție, concursul de copii și amatori Astra Trail XCO a adunat la start competitori redutabili.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă
Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă Roxana Bocăniciu, o tânără fotbalistă din județul Alba, a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă 2025. Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din […]
A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu, într-o zi specială
A pornit la drum SuperLiga din Alba: În derby-ul rundei inaugurale, CS Ocna Mureș, succes la Galtiu În derby-ul rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal din Alba, CS Ocna Mureș a câștigat cu 3-2 partida din deplasare, de la Galtiu, cu Viitorul Sântimbru. Citește și: Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga […]
Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga 3
Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara La debutul în Liga 3, Hidro Mecanica Șugag a obținut un punct în fața unui adversar redutabil. Citește și: Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați în frunte cu mine” Partida cu Politehnica Timișoara, oficial Știința Poli Timișoara, conform noii denumiri a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „Guvernul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Azi s-a anulat modificarea de vineri. România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ”
Economistul Radu Georgescu: „România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ” „România este...
Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2. Ilie Bolojan: „Aceasta este România pe care ni-o dorim?”
Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2 Premierul Ilie Bolojan s-a prezentat în seara zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că așa e bine să ajuți. Obiceiul nu putem să-l lăsăm”
În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că...
VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii
Momentul EXPLOZIEI devastatoare de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii: patru răniți, flăcări uriașe și...
Curier Județean
VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii
Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii La Lunca...
FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului
Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu Direcția Județeană de Mediu Alba...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...