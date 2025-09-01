Rămâi conectat

FOTO | Vlad Paștiu (CSM Unirea Alba Iulia), pe locul 3 la categoria cadeți la Astra Trail XCO

Performanță demnă de remarcat a tânărului Vlad Paștiu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. 

Proaspăt legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, Vlad Paștiu a urcat pe podium la Sibiu, la Astra Trail XCO.

La categoria cadeți, uniristul Vlad Paștiu a reușit un loc 3 după o cursă excelentă.

Competiția a fost organizată de Cooperativa de Ciclism, Living Bike Faresin și Muzeul Astra.

Alflat la cea de a treia ediție, concursul de copii și amatori Astra Trail XCO a adunat la start competitori redutabili.

