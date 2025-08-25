FOTO: La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învigători la Elite | Rezultate de apreciat pentru cicliștii din Alba

La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învigători la Elite. Rezultate de apreciat pentru cicliștii din Alba la competiția din Alba Iulia

La cea mai importantă competiție de Mountain Bike Maraton din țară. Alba Carolina Bike Race, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda au fost învingători în cele mai importante categorii, Elite, atât la masculin cât și la feminin.

Competiția din Cetatea Marii Uniri, ajunsă la a cincea ediție și organizată impecabil de Asociația Biciclim a devenit un etalon în rândul celor organizate la aceasta disciplină, astfel că rutierii legitimați la Federația Română de Ciclism au concurat în cadrul celei de-a cincea etape din Cupa României la XCM. Atât sportivii de top, cât și cei amatori, au apreciat la superlativ calitatea traseului, zona de start-finish, punctele de alimentare dar mai ales voluntarii! Vremea perfectă pentru o astfel de întrecere a adunat la start și pe traseu un public numeros, atmosfera antrenantă creată de voluntarii Biciclim fiind lăudată de cicliști. Printre sutele de concurenti, s-au regăsit sportivii legitimați la CSM Unirea Alba Iulia, categoria Elite fiind câștigată la feminin si masculin de către cicliștii uniriști, Miruna Măda (Under 23) și Attila Malnasi, cu aceste victorii punctând și în Cupa României. Tot în Cupa României la Elite a punctat și Andrei Cristea pe locul 6, după cei 5 cei mai buni sportivi ai României la această disciplină. Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) a fost urmat în clasament în întrecerea masculină pe distanța de 84 de kilometri de Emil Dima (ACS Savorya Cycling Team) și Patrick Pescaru (CSU Scott Târgu Mureș).

La traseul 4, locul doi la general a fost ocupat de Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) la mai puțin de o secundă de învingător, pierzând victoria pe ultimii metri la sprint, după ce a condus tot timpul cei 42 de km. La același traseu, la categoria amatori, uniristul Gabi Indres a urcat pe podium pe locul 3, la categoria 19-29 de ani, cu un loc 8 în ierarhia general. categoria fiind câștigată de George Bursuc, sportivul din Câmpeni care reprezinta clubul Velocitas.

Traseul 3 a fost cucerit de Denisa Mărcuș (din Geomal; legitimată la CSM Mediaș), iar în Top 5 s-a regăsit noul sportiv de la CSM Unirea Alba Iulia, cadetul Vlad Paștiu! Tot la traseul 3, sebeșanul George Fățan de la CSU Scott a ajuns pe poziția a treia la categoria Under 17.

