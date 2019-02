FOTO-VIDEO: Volei Alba Blaj, meci de senzație la Bacău! Echipa din “Mica Romă”, aproape de a doua finală europeană consecutivă

Volei Alba Blaj și-a adjudecat de o manieră impresionantă, scor 3-0 (25-12, 25-16, 25-16), partida externă de la Bacău, cu Știința, manșa tur din semifinale Cupei CEV și este extrem de aproape de a doua finală europeană consecutivă, după ce anul trecut a disputat ultimul act al Final Four-ului Champions League.

Chiar dacă mai este de jucat manșa retur de la Sibiu, din Sala “Transilvania” (marți, 5 martie, de la ora 17.00), echipa din “Mica Romă” se poate pregăti deja de finala Cupei CEV, din 19 și 26 martie, primul joc pe teren propriu, cu gruparea italiană Yamamay e-work Busto Arsizio (și ea învingătoare, în minimum de seturi, în Ungaria, cu Swietelsky Bekescsaba, pregătită de românul Paul Bogdan).

“Felicit echipa mea, felicit și adversarul, am jucat cu seriozitate încă de la început și nu am dat șansa celor de la Bacău să revină, pentru că știam că este o echipă periculoasă dacă o lăsăm să joace. Nimic nu este gata, este 3-0, avem un avantaj mare, dar rămâne meciul de la Sibiu. Este sport și noi trebuie să stăm cu ambele picioare pe pământ și să pregătim bine și meciul următor. Ne dorim calificarea în finala Cupei CEV și încă o dată vreau să le mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate. Aplauze pentru tot ce a făcut Știința Bacău în acest sezon de cupe europene! Poate că oamenii din România nu înțeleg, dar este mare lucru când două echipe din România, din campionatul nostru, se întâlnesc într-o semifinală de cupă europeană”, a declarat Darko Zakoč, antrenor Volei Alba Blaj. “Ar fi un lucru la care visam încă de când eram mică, dar încă nu mă gândesc la finală, pentru că mai avem un meci la Sibiu, pe care ni-l dorim să-l câștigăm. Am fost pregătite în semifinală, știam ce poate Bacăul și mă bucur că am reușit să ținem meciul sub control. Nu a fost ușor, dar datorită concentrării și seriozității noastre am reușit să jucăm mai bine decât am făcut-o duminică”, a punctat Nneka Onyejekwe, căpitan Volei Alba Blaj.

Câștigăm cu 3-0 prima manșă din semifinala Cupei CEV, după un meci perfect făcut de fetele noastre! Mulțumim minunaților noștri suporteri, care ne-au însoțit la Bacău și care au făcut o atmosferă senzațională! Vă așteptăm marțea viitoare la Sibiu, la partida retur! 💪❤🤗 #CedăBlajul #VoleiAlbaBlaj #VicecampioniiEuropei #Volleyball #CEVCupW Publicată de Volei Alba Blaj pe Marţi, 26 februarie 2019

*Se prefigurează finala cu Busto Arsizio…

În Moldova, Volei Alba Blaj, având-o pe Ioana Baciu la timonă (MVP-ul întâlnirii, cu 22 de puncte realizate!), a fost imposibil de oprit, ardelencele făcând instrucție cu echipa lui Grapă, ce nu a avut nicio șansă în fața unui adversar ce a făcut un meci perfect și un blocaj imperial. “Sunt supărat, normal, am pierdut, nu pot să fiu vesel, însă trebuie să recunosc că Blajul este o echipă mai valoroasă decât echipa noastră, cu regret spun asta, dar trebuie să fim fair-play și să spunem adevărul. Nu ne-am ridicat azi la nivelul echipei din Blaj, îmi pare rău, eu cred că șansele Blajului de calificare în finală sunt de peste 80 la sută. Să fim serioși, este greu să întorci un rezultat de 3-0, Volei Alba Blaj joacă bine și nu orice echipă poate să o întoarcă. Pe noi ne interesează acum meciurile din campionat, nu ne mai gândim la finala Cupei CEV, asta este realitatea!”, a spus Florin Grapă, antrenorul Științei Bacău la finalul semifinalei de Cupa CEV.

De Ziua Femeii, vineri, 1 martie, Volei Alba Blaj apare în premieră în acest an în fața fanilor, în Sala “Timotei Cipariu”, meci de la ora 17.00, cu CSM Lugoj, în Divizia A1.

Declarații, video, foto: Nicu GOGA, Radio Blaj