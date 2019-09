FOTO, VIDEO. Un singur PROTESTATAR la vizita premierului Viorica Dăncilă la Alba Iulia: „Protestez pentru multe neajunsuri din țara asta”

Începutul vizitei Vioricăi Dăncilă la Alba Iulia a decurs fără incidente, premierul fiind primit cu aplauze de susținătorii adunați în fața Casei de Cultură a Studenților. Un singur protestatar „a tulburat” liniștea dimineții, omul dorin să își arate nemulțumirea pentru mai multe neajunsuri din România.

Un bărbat din Tărtăria a fost singurul protestatar prezent sâmbătă dimineața în fața Casei de Cultură a Studenților, la sosirea premierului Viorica Dăncilă la conferinţa judeţeană a PSD Alba.

„Îmi exprim protestul față de multe neajunsuri în țara asta. Am făcut notificare pentru proteste la primărie pe un an de zile, din data de 23 august anul acesta, până în data de 23 august, anul viitor. Mi s-a aprobat numai pe luna respectivă, urmând să revin în fiecare lună cu o nouă cerere. Am protestat doar în fața Prefecturii câteva zile”, a spus bărbatul.

Acesta a protestat într-un mod pașnic, fără a scanda lozinci, doar cu 2-3 pancarte pe care erau înscripționate următoarele mesaje:” Kovesi – Corupția poate fi învinsă, PSD”, „Ciuma roșie DEMISIA” și „Nu mor procurorii când vor infractorii”.