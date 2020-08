FOTO, VIDEO| Stadiu avansat al lucrărilor la ”Băile Sărate”, Ocna Mureș. Beneficiarii, tot mai siguri că anul viitor proiectul va fi finalizat înainte de termen

Aflați într-o vizită pe șantierul viitoarelor băi, primarul orașului Ocna Mureș Silviu Vințeler, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel împreună cu vicepreședintele Marius Hațegan și Prefectul Județului Alba Nicolae Albu, s-au declarat mulțumiți de stadiul lucrărilor de la „Baza de Tratament și Agrement” din Ocna Mureș, fiind foarte încrezători ca anul viitor să fie deschisă publicului.

Întrebat care este stadiul lucrărilor la viitoarea bază de tratament și agrement, primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler a răspuns că „putem deja să o numim bază de tratament și agrement pentru că este conturată deja, ce înseamnă construcție, este terminat, se lucrează la partea de instalații. După cum se vede în spate, la partea de instalații, încălzire în pardoseală, la partea de tubulatură pentru încălzirea cu aer și tot ce înseamnă instalațiile necesare pentru într-o asemenea bază de tratament și agrement. Vreau să mai precizez încă odată, suntem cu lucrările în grafic, ba chiar suntem avansați, termenul de finalizare trebuie să fie mai, anul viitor, noi sperăm să o terminăm în acest termen sau chiar mai repede și mai fac o precizare că toate plățile, toate lucrările sunt plătite la zi, și asta datorită Consiliului Județean și Primăriei Ocna Mureș, dar fără Consiliul Județean nu puteam să realizăm această bază de tratament. Ea are o valoare destul de mare, de nesuportat pentru primăria Ocna Mureș, având în vedere și celelalte proiecte din oraș care există. Îmbucurător este faptul că putem participa la următoarea sesiune, să accesăm fonduri europene pentru această bază și pentru stațiunea care va fi Ocna Mureș, având în vedere condițiile din ghid. Așteptăm să se creioneze în detaliu aceste ghiduri și vom depune 100% proiect de finanțare europeană. Mai mult de atât, azi am depus la ADR o fișă de proiect, o propunere de proiect pt următoarea sesiune pentru a dezvolta tot ce înseamnă această bază, această zonă, să facem legătura și cu Mureșul,pentru că Mureșul este și un obiectiv important pentru Ocna Mureș„.

„Cunoaștem deja liniile directoare, în mare, vom depune pentru tot ce înseamnă amenajarea celor 6 hectare care fac legătură între Mureș și băile sărate, va fi o zonă de promenadă, pentru că turistul când vine aici să facă baie, să aibă unde se plimba și unde se destinde puțin. În apă sărată nu poți sta foarte mult timp, după cum spun medicii, faci tratament după care trebuie să îți umpli timpul cu ceva. Ideea noastră e că turiștii să se cazeze în locația noastră, să aducă plus valoare serviciilor noastre„, a mai adăgat primarul Ocna Mureșului.

„Evoluția este îmbucurătoare, încet–încet vedem cum se conturează o lucrare care peste, să spunem un an de zile, ar trebui să o vedem, să încercăm, să vedem cum ne simțim în aceste bazine, priectul, după cum spunea domnul primar, este urmat de altele, pentru că toată această zonă din Ocna Mureș trebuie pusă la dispoziția celor care vor vizită, să fie o zonă atractivă și să ne atingem obiectivul, acela de a reînvia viața, să spunem tradițională, legată de destinațiile vechi în ceea ce privește activitatea balneară aici la Ocna Mureș. Cred că și localnicii dar și cei care au nostalgia vremurilor trecute în ceea ce privește tratamentul și petrecerea timpului aici la Ocna Mureș va fi îndeplinită. Avem proiect după proiect, iar Ocna Mureș așa cum a pus-o pe această direcție domnul primar, să spunem, întinerește și în același timp face ca cei care iubesc Ocna Mureșul să revină în locurile acestea minunate. Acest proiect, după cum am mai spus în alte ocazii, este întregit de cel de la Ocnișoara, am făcut public situația în care ne aflăm și acolo, deja se lucrează la proiectul pentru alimentarea cu apă, se lucrează la drumul comunal care va face posibil accesul la Ocnișoara„, a declarat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

Întrebat dacă implicarea Consiliului Județean va continua și în alte proiecte legate de baza de tratament și agrement sau în proiecte legate de exteriorul acesteia, Ion Dumitrel a răspuns „cu toate aceste solicitații, vom fi prezenți, singur nu pot așa că am nevoie de ajutor. Alături de dânsii, alături de programe guvernamentale și fondurile europene, vom fi și noi, Consiliul Județean Alba pentru că în urmă cu câțiva ani de zile ne-am angajat aici, la Ocna Mureș, într-o ședință a Consiliului Județean la acest efort și îl vom continua„.

Referitor la stadiul fizic al lucrărilor, Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a spus că „în primul rând vreau să va spun că aici discutăm despre o investiție extrem de importantă, nu numai pentru orașul Ocna Mureș, cât și pentru întreg județul. Stadiul fizic este destul de avansat, suntem în momentul de față la 60% din ceea ce înseamnă toate lucrările care vor fi executate aici. Așa cum am mai spus, chiar dacă termenul final de realizare a lucrărilor este mai 2021, sunt convins că această investiție se va finaliza mult mai repede. Spunea și domnul primar și domnul președinte că atât CJ cât și primăria ocna mureș s-au achitat de toate datoriile legate de constructori. Eu vreau să felicit constructorul pentru că și-a făcut și el treaba cu mult profesionalism și un mare merit cu tot ceea ce înseamnă investiție îl are și constructorul„.

„Alături de celelalte investiții din județ, pot spune că este un parteneriat de succes între primăria Ocna Mureș și Consiliul Județean, doar în echipă și doar împreună se pot construi lucruri trainice. Îl asigur pe domnul primar că va avea tot sprijinul nostru pentru proiectele pe care le va depune pe fonduri europene, va fi un exercițiu financiar important și este păcat să nu îl utilizăm la maxim. Pe lângă investiția de aici, care reînvie tradiția băilor sărate de la Ocna Mureș, nu putem decât să ne bucurăm că în perioada aceasta mai dificilă a pandemiei, șantierele din Alba au continuat și se lucrează. Îi felicit pe colegii mei, îl felicit pe domnul primar și îl asigur încă odată de toată cooperarea noastră în a continua și chiar în a investi pe fonduri europene în proiectul acesta„, a declarat Nicolae Albu, Prefect al Județului Alba.