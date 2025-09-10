FOTO-VIDEO | Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid: România va avea primul tunel de autostradă realizat cu tehnologia T.B.M
Progres major pe Autostrada Sibiu-Pitești: Peste 900 de muncitori și 200 de utilaje mobilizate pentru construcția Secțiunii 3
Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești înregistrează progrese semnificative, iar România va avea pentru prima dată un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu-Tigveni.
Acest proiect reprezintă totodată primul lot de autostradă aflat în execuție pe raza de administrare a DRDP Craiova.
Pe șantier sunt mobilizate în prezent peste 900 de persoane și aproximativ 200 de utilaje și echipamente. La portalul Pitești se realizează testele pentru ancorajele de probă, urmând ca lucrările de excavație și montajul celor peste 170 de ancoraje necesare să înceapă în perioada următoare.
De asemenea, se montează fabrica de segmente prefabricate pentru galeriile tunelului, un pas esențial pentru demararea forării efective. În cele două organizări de șantier, de la Cepari și Racovița, se execută grinzile de beton necesare lucrărilor de artă de pe acest lot.
În fiecare dintre aceste organizări, antreprenorul Webuild a instalat stații de betoane, iar peste 37% din Secțiunea 3 reprezintă structuri.
Potrivit Compartimentului Comunicare al DRDP Craiova, ritmul susținut al lucrărilor arată angajamentul autorităților și al antreprenorilor de a accelera finalizarea acestei importante secțiuni de autostradă.
Sursa: DRDP Craiova
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026: CINE le poate primi și CUM se depun dosarele până pe 2 octombrie
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026 pentru elevi: Cine are dreptul, ce acte sunt necesare și cum se depun dosarele până pe 2 octombrie În anul școlar 2025-2026, bursele sociale pentru elevi sunt în cuantum minim de 300 de lei pe lună și se acordă integral elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Bursele sociale medicale, […]
11 septembrie 2025 | RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit, miercuri, 10 septembrie 2025, un Cod Galben, valabil joi, 11 septembrie 2025, în intervalul orar 6:00 – 16:00. Citește și: 11 septembrie 2025 […]
Concediile medicale în 2025: Cum se calculează indemnizațiile și ce schimbări aduc noile reguli pentru angajați
Concediile medicale în 2025: Cum se calculează mai nou indemnizațiile și ce schimbări aduc noile reguli pentru angajați Din luna august a acestui an, modul în care se calculează concediile medicale obișnuite s-a schimbat semnificativ. Dacă înainte indemnizația era un procent fix din salariu, acum procentul depinde de cât durează efectiv boala sau accidentul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026: CINE le poate primi și CUM se depun dosarele până pe 2 octombrie
OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026 pentru elevi: Cine are dreptul, ce acte sunt necesare și cum se depun dosarele până...
11 septembrie 2025 | RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24...
Știrea Zilei
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de...
FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital
Coliziune violentă: Un tânăr de 23 de ani decedat, celălalt șofer rănit și transportat la spital pentru îngrijiri Un tânăr...
Curier Județean
Încă un pas spre realizarea semaforizării în „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Ce demersuri se fac
Încă un pas spre realizarea semaforizării în „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Ce demersuri se fac...
11 septembrie 2025 | COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni
COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni Ziua de joi, 11 septembrie 2025, va începe în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...