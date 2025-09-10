FOTO-VIDEO | Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești avansează rapid: România va avea primul tunel de autostradă realizat cu tehnologia T.B.M

Progres major pe Autostrada Sibiu-Pitești: Peste 900 de muncitori și 200 de utilaje mobilizate pentru construcția Secțiunii 3

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești înregistrează progrese semnificative, iar România va avea pentru prima dată un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu-Tigveni.

Acest proiect reprezintă totodată primul lot de autostradă aflat în execuție pe raza de administrare a DRDP Craiova.

Pe șantier sunt mobilizate în prezent peste 900 de persoane și aproximativ 200 de utilaje și echipamente. La portalul Pitești se realizează testele pentru ancorajele de probă, urmând ca lucrările de excavație și montajul celor peste 170 de ancoraje necesare să înceapă în perioada următoare.

De asemenea, se montează fabrica de segmente prefabricate pentru galeriile tunelului, un pas esențial pentru demararea forării efective. În cele două organizări de șantier, de la Cepari și Racovița, se execută grinzile de beton necesare lucrărilor de artă de pe acest lot.

În fiecare dintre aceste organizări, antreprenorul Webuild a instalat stații de betoane, iar peste 37% din Secțiunea 3 reprezintă structuri.

Potrivit Compartimentului Comunicare al DRDP Craiova, ritmul susținut al lucrărilor arată angajamentul autorităților și al antreprenorilor de a accelera finalizarea acestei importante secțiuni de autostradă.

Sursa: DRDP Craiova

