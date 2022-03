FOTO VIDEO| Prețurile mari la carburanți au creat COLOANE de mașini, la pompele de alimentare din Sebeș

CONTROALE la benzinăriile din România după ce prețurile au explodat. Ministrul Energiei: „Speculațiile trebuie aspru pedepsite”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că benzinăriile din România o să fie verificate. Oficialul face acest anunț în contextul în care la unele stații prețul la combustibil a trecut de 11 lei / litru.

„Nu există motive ca benzina să ajungă la 11 lei. Au apărut poze cu 9, 10 lei. De mâine o să înceapă controalele. Speculațiile trebuie aspru pedepsite, mai ales când avem război la graniță. E o panică în toate benzinăriile”, a spus Virgil Popescu, la Digi24.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunță,într-o postare pe Facebook, că românii nu trebuie să se mai înghesuie la benzinării pentru că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, anunță Virgil Popescu.