FOTO VIDEO| Povești din Apuseni: O familie din București a vândut TOT ce a avut și s-a mutat în satul Cheia, din Alba, pentru o viață tihnită

O familie din București a vândut TOT ce a avut și s-a mutat în satul Cheia, din Alba, pentru o viață tihnită

O familie din București a lăsat haosul junglei urbane pentru viața tihnită din Apuseni, în satul Cheia din județul Alba.

Gabriel Suliman a vizitat pentru prima data satul Cheia din Apuseni în 2012. I-a plăcut atât de mult zona încât s-a decis, împreună cu soţia, să vândă tot ce avea şi să se mute cu cei doi copii în sat. În august 2013 a revenit singur, şi-a cumpărat un teren pe care să îşi construiască o casă.

S-a mutat în şcoala din sat, desfiinţată datorită lipsei copiilor, clădire aflată în grija Clubului Montan Apuseni, o orgnizaţie din Cluj-Napoca care promovează frumuseţile zonei. În noiembrie 2013, Gabriel s-a stabilit definitiv împreună cu familia la Cheia, iar de atunci munceşte permanent ca să îşi realizeze visele: să locuiască în mijlocul naturii, într-o casă acoperită cu paie, să crească animale şi să cultive legume ce să-i asigure mâncarea de zi cu zi, așa cum povestește într-un video de pe cabalul de youtube ”HaiHui în doi”.

Cea mai mare dorinţă a lui Gabrial Suliman este de a realiza un muzeu în aer liber, cu case şi şuri (adăposturi de animale) specifice zonei, pe care să le închirieze turiştilor. Pentru aceasta, însă, ar avea nevoie de mai mulţi bani şi se gândeşte să iniţieze un proiect pe fonduri eruopene. Între timp, şi-a achiziţionat peste un hectar de pământ de la proprietari. A mai cumpărat două şuri vechi acoperite cu paie pe care trebuie să le refacă, una o va păstra ca muzeu, iar cealaltă o va folosi pentru animale. Pe lângă noua gospodărie, tânărul din Bucureşti are un cal, găini, câini, iar pe viitor ar vrea să îngrijească şi alte animale.

Aşadar, ajunşi la Cheia, au strămutat două case vechi de peste 100 de ani, de-ale mocanilor, din lut și paie, au făcut sobe din pământ și pietre, dorm pe saltea de fân şi au învățat să se spele în pârâu.

„Prima dată am locuit în şcoala veche a satului. Noi ne-am străduit pe cât posibil atunci când ne-am făcut casa să nu folosim metal. Aşadar, căsuţa noastră este de lemn, a făcut-o Gabi, am construit-o cu banii noştri. Cu efortul nostru am făcut inclusiv podeţele peste pâraie… Iniţial, un meşter l-a ajutat pe soţul meu, după care el singur a căptuşit-o cu pământ şi lut şi apă. Apoi a făcut şi sobele. Tot el. Am vrut să facem o casă mare, din piatră, dar ne-am dat seama că nu vin oamenii la lucru, nu avem cu cine să lucrăm. Şi fiindcă ne cunoaştem acum puterile, vrem să mai aducem o moară şi încet, încet să construim şi a treia casă, pentru că ai noştri copii cresc şi au nevoie de intimitatea lor”, povesteşte Cristina despre începuturile la Cheia.

De când s-a stabilit în sat, tânărul în vârstă de 38 de ani a început lucrul la viitoarea gospodărie: a amenajat cât mai confortabil clădirea şcolii în care locuieşte, a plantat legume în grădină, a făcut în jurul curţii un gard care să oprească animalele ce pasc de voie prin sat, a construit un beci izolat termic, îngropat pe jumătate în pământ în care îşi păstrează alimentele, a adus apă pe o conductă de la un izvor din apropiere, iar pentru că nu are curent electric vrea să-şi amenajeze pe cursul apei o mică centrală. Dar cel mai mare efort pe care îl depune în continuare este pentru recondiţionarea caselor şi şurilor tradiţionale, în acest sens cerând ajutorul unor meseriaşi din zonă ce cunosc tehnica acoperirii cu paie.

Sursă canal youtube: ”HaiHui în doi”