FOTO, VIDEO: Periplu în Apuseni alături de bătrânul ARO. „100 de ani de la Marea Unire” sărbătoriți la Alba, de Retromobil Club România

Într-un cadru natural care îți taie respitația, transpuși parcă într-un timp în care principala preocupare a șoferului român era propria mașină, am întâlnit o mână de oameni, cu o pasiune comună: visători, cum le place să își spună, cu mașini venite dintr-o Românie cu uzine, cu meșteri și ucenici, îmbrăcați în salopete, din ale căror mâini întotdeauna murdare ieșeau bijuterii cu nume codificate, înțelese numai de ei, numindu-le IMS 57, M 59, M461, ARO 24, ARO 10.

Mândri de acest produs românesc și cu credința că lucrurile vechi nu sunt întotdeauna învechite, ce prilej mai bun decât anul Centenarului pentru a sărbători cu mașini fabricate în România. Evenimentul organizat în perioada 22-23 mai în județul Alba se numește „100 de ani de la Marea Unire” și se desfășoară în mai multe orașe din țară.

Retromobil este Asociația Națională a Colecționarilor și Restauratorilor de mașini istorice. Activitatea clubului este împărțită pe secții: secția sportivă, secția vechiculelor antebelice, secția Dacia și cea mai veche, secția Aro M461. Membrii clubului fac parte, marea lor majoritate, din toate secțiile, fiecare având de la 3 la 7 mașini. Partea prezentă la evenimentul organizat în județul nostru, reprezintă partea de suflet, secția automobilul românesc.

„Noi spunem că Aro este autobilul românesc, Dacia mai puțin, fiind parte Renault. Secția noastră organizează în fiecare an 2-3 evenimente și toate au o temă anume. Dacă anul trecut am avut raidul mănăstirilor și turul Moldovei, anul acesta trebuia să fim și noi cumva prinși în fenomenul Centenarului și am zis să facem un eveniment care se numește „100 de ani de la Marea Unire”. Evenimentul a fost așteptat de toți membrii încă de anul trecut”, a spus Viorel Burcea, președintele secției Aro.

Ca și traseu, evenimentul își propune să cuprindă toate capitalele istorice. Pașionații au plecat sâmbătă din București și au poposit la Târgoviște, unde a fost organizată o expoziție Fabricat în România, împreună cu colegii de acolo. A urmat Câmpulung Muscel și Curtea de Argeș. Duminică dimineața, membrii clubului au depus o coroană de flori la mormântul Majestății Sale Regele Mihai și a Reginei Ana.

„Majestatea Sa a fost Președintele de onoare al clubului nostru și chiar venea la evenimentele acestei secții, mașinile militare fiindu-i tare dragi. Astfel, am zis ca în periplu nostru să trecem să îi aducem un omogiu”, a mai precizat Viorel Burcea.

Călătoria a continuat la Sibiu, la Brukenthal Avrig, iar de acolo în județul Alba: “Aici este punctul central, momentul cel mai important, Alba Iulia”, au declarat organizatorii.

În peisajul de poveste din inima Apusenilor, mașinile militare și-au început aventura cu o defilare prin Cheile Gălzii, rezervația naturală de tip mixt, situate în partea estică a Munților Trascăului (la o altitudine cuprinsă între 350 și 700 de m) pe cursul inferior al Văii Galdei, pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, între satele Galda de Sus și Poiana Galdei.

“Astăzi facem noi o plimbare prin Apusenii profunzi, iar mâine vom face o expoziție în Cetatea Alba Carolina, la obelisc, pentru oamenii din Alba Iulia, începând cu ora 10:00. Le vom sta la dispoziție cu mașinile, cu explicații, cu povești. ”

Caravana „Fabricat în România” își va continua traseul spre Sarmisegetusa, Târgu Jiu, Polovragi, Băile Govora, iar finalul va fi la Câmpulung Muscel, locul unde s-au născut toate aceste automobile.

“Acolo avem niște prieteni adevărați, “Muzeul Automobilului Românesc”, domnul Hagi, un mare iubitor de ARO, care a înființat un muzeu privat, singurul din țară al automobilului românesc și care ne așteaptă. Și acolo avem invitați și un program frumos”.

Mașinile care pot fi admirate miercuri la Alba Iulia fac parte din gama ARO: primul model ARO M461, celebrul IMS. Ele sunt fabricate între 1964 și 1979, “destul de bătrâne, dar încă își fac treaba destul de bine”, iar la volanul lor, pasionați veniți din toată țara. Fie că sunt din Alba, Oradea, Cluj sau Brașov, toți sunt mânați de aceeași pasiune comună și același entuziasm, mereu însoțiți de vechiul lor tovarăș, bătrânul ARO. “Ca orice bătrân, suntem siguri că va fascina atât pe cei pur și simplu curioși să-i afle tainele, cât și pe cei suficient de maturi încât să știe că aceasta ar putea fi o întâlnire de neuitat.“

