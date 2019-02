FOTO, VIDEO: Pasiune inedită a unui profesor din Alba. Cum arată găinile de expoziție din rasa pitică încălțată mii de flori pe care le crește

Dan Popescu este din Sebeș, județul Alba. Profesor de geografie la Școala Gimnazială din Săsciori, a găsit în creşterea găinilor de rasă atât o pasiune, cât şi o ocupaţie pe care să o realizeze după orele de program. Bărbatul crește găini de rasă, cunoscute sub numele de găini de porțelan sau rasa pitică încălțată mii de flori.

Pasiunea lui Dan pentru animale a existat de mic copil. Păsările i-au plăcut cel mai mult, astfel că în urmă cu 10 ani a început să înmulţească rapid numărul de găini din rasa pitică încălțată mii de flori, iar în prezent bărbatul are aproximativ 60 de exemplare. Găinile sunt cea mai mare pasiune a sa, în care investeşte bani, dar mai ales timp.

Nu orice fel de găini i-au atras atenţia crescătorului, ci în special rasele pitice. Aşa a ajuns să își îndrepte atenția spre rasa mii de flori. Lumea iubeşte această rasă mai ales pentru colorit și penele în formă de evantai care le îmbracă picioarele, acesta fiind şi specificul rasei.

“Sunt niște păsări destul de sensibile, trebuie crescute pe suprafețe uscate, să nu pătrundă umezeala la ele, pentru că încălțările trebuie să fie foarte bine protejate de frig. Penajul și încălțările trebuie să fie foarte frumoase, să arate foarte bine, la fel desenul. Corpul, gâtul trebuie să fie bine arcuit, iar coada să fie destul de scurtă, nu foarte amplă.

În general, am evitat să cresc cocoși care prezintă coada în formă de seceră. Nu este o găină pretențioasă din punct de vedere al mâncării. Consumă boabe de porumb, floarea soarelui și grâu. În rest, are nevoie în permanență de apă. Găinile produc până la 200 de ouă pe an, dar de obicei foarte greu cad cloșcă, iar ouăle le pun la incubatoare pentru a scoate mai mulți pui”, spune crescătorul.

Nu se gândeşte să facă o afacere din creşterea acestor găini, este mai mult o pasiune, pentru că păsările sale sunt mereu atracţiile concursurilor la care participă, premiile venind de fiecare dată. Cu toate acestea specia este una cu potenţial economic, prețurile pornind de la câteva zeci de lei și ajungând până la sute de lei pentru campioni.

Chiar dacă în prezent timpul petrecut la catedră și micii învățăcei îi ocupă cea mai mare parte a timpului, după pensionare Dan își dorește să se retragă undeva la țară și să se ocupe de creșterea găinilor.

Dezvoltată de Michael Van Gelder în anii 1890, rasa de porțelan sau mii de flori a devenit tot mai apreciată în cadrul expozițiilor și tot mai achiziționată de cei care aleg să crească păsări de curte. Găinile din această rasă au picioarele scurte și acoperite cu pene până la gheare, corpul plin și gâtul bine dezvoltat, iar coada este deschisă și stă ridicată. Un exemplar cântărește între 0.5 – 1 kg și are media de viață cuprinsă între 8 și 12 ani. În prezent se cunosc mai multe varietăți ale acestei rase, printre care găinile cu gâtul auriu, cele negre, multicolore sau mii de culori și albe.

Aparținând unei rase ornamentale, găinile depun aproximativ 3 ouă pe săptămână și pot fi hrănite cu produse din comerț, adică furaje combinate sau nu, dar trebuie ținut cont și de faptul că, în condițiile în care sunt crescute în spațiu deschis, beneficiază și de hrană din natură – insecte, semințe, iarbă etc., iar un lucru care nu trebuie să îi lipsească, ca și altor păsări de altfel, este apa.

Faptul că au picioarele scurte reprezintă un dezavantaj deoarece păsările dezvoltă acarieni mai ușor, dar greu de observat, iar iarna, dacă sunt lăsate în aer liber, penele adună noroi și/sau zăpadă, care trebuie îndepărtate deoarece pot suferi repede degerături. Un alt dezavantaj al mărimii găinilor, este faptul că poate fi o pradă ușoară pentru păsările răpitoare.