FOTO/ VIDEO: La Zlatna a fost deschis Festivalul Internațional de Film Etnografic, cu paradă populară și spectacol folcloric

În orașul Zlatna început, vineri, a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Film Etnografic. Manifestările au fost deschise, ca în fiecare an, de o paradă a portului popular la care au participat locuitorii orașului, ai satelor apropiate și delegații invitate din alte zone.

Potrivit organizatorilor, în cei 6 ani de când se organizează această paradă a portului popular, au fost cusute de către femeile din zonă, special pentru acest eveniment, nu mai puțin de 200 de costume populare. Un semn clar că evenimentul își atinge scopul: păstrarea tradiției, dar și a meșterilor populari, care au început să fie din ce în ce mai bine plătiți (de către clienți) la achiziționarea costumelor specifice Văii Ampoiului.

Juriul festivalului de film este format din regizorul Copel Moscu – președinte, membri: regizor Grigore Gonța, actrița Eugenia Maci, regizor Cristi Toporan și Evelina Cîmpean din partea organizatorilor. În competiția filmelor au fost înscrise 722 de producții din 85 de țări.

Începând de luni, 6 august, ora 17.00, filmele finaliste din cadrul Festivalului Internațional de Film Etnografic pot fi vizionate în curtea primăriei. Intrarea este liberă. Au intrat în finală: When the Dragon came – România, Breaking Waves – Portugalia, Beyond the mas – Guadeloupe, War of religions in my family – Bosnia and Herzegovina, Portraits in Malga – Italy, My soul yearns – Croația, Mareverde – Racconti di una stagione perduta – Italy, Folk! A gaze at traditional music – Spain, Nine Knots – Venezuela, MEXICO awaiting for the souls of the dead – Poland, The Last Guardians – United Kingdom, CĂLĂRAȘI – A LAND BY THE GATE OF HEAVEN – Moldova, Virgo – România, Going South – Italy, Lullaby for Dragon – Russian Federation, Moldova in Vogue – Moldova, The Last Ones Standing – The Duba

Craftsman – România.

Programul evenimentelor este:

*vineri, 10 august, ora 17:00 – parada portului popular, urmată de un spectacol folcloric

*sâmbătă, 11 august, ora 18:00 – spectacol muzică ușoară;

*duminică, 12 august, ora 10:00 – cros ROGVAIV, organizat de Alba Aluminiu, partener FIFE; ora 17:00 – festivitatea de premiere, urmată de un concert folcloric.

Organizatorii evenimentului sunt Primăria Orașului Zlatna, Consiliul Local Zlatna, Casa de Cultură ”Horea Popescu” Zlatna, Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.