FOTO, VIDEO. Drumul comunal Daia Română – Ciugud va fi transformat din drum agricol în drum de trafic greu. Lucrările încep în primăvară, iar șoseaua va scurta distanța până la Alba Iulia

DC 306 Daia Română – Ciugud, în lungime de circa 5,5 km, care în prezent are funcțiunea de drum agricol, va fi transformat în drum de trafic greu cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

2,2 km se găsesc pe raza comunei Daia Română și 3,3 km pe raza comunei Ciugud. Drumul a fost asfaltat în urmă cu ani de zile cu ajutorul fondurilor europene, însă acum se dorește lărgirea și consolidarea lui astfel încât să suporte și trafic greu.

În 31 octombrie a fost semnat contractul în cadrul proiectului de ”Reabilitare a DC 306 Ciugud – Daia Română” pe teritoriul comunei Daia Română. Lucrările vor fi executate de S.C. Florea Grup S.A., care a făcut cea mai avantajoasă ofertă – 1.464.736 de lei fără TVA.

Potrivit primarului comunei Daia Română, Visarion Hăprian, termenul de execuție a lucrărilor este de 3 luni, însă începerea acestora a fost amânată pentru luna martie 2019.

”Deși am semnat contractul ieri, am stipulat că lucrările vor începe doar în martie 2019. Dacă am da acum drumul lucrărilor ar însemna să închidem drumul și astfel am îngreuna traficul, având în vedere că DC 306 este foarte uzitat de cei care vor să ocolească aglomerația de pe DN1, din zona Sebeș – Lancrăm. Până în martie am estimat că se va deschide cealalată rută prin care poate decongestiona traficul de pe DN1, și anume DJ 107 Vurpăr – Pîclișa”, a precizat edilul din Daia Română.

Comuna Daia Română este formată dintr-o singură localitate, Daia, și se găsește la 26 de km de Alba Iulia și la 10 km de Sebeș. Conform proiectului, lungimea traseului amenajat este de 2200 metri, lăţimea părţii carosabile între 4,50 – 5,50 metri iar lăţimea platformei între 5,50 – 6,50 metri.