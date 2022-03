FOTO VIDEO| De 8 martie, șoferițele din municipiul Alba Iulia, au fost „amendate” cu flori de către polițiști

Gala doamnelor de succes, 8 martie 2022 la Sebeș: Eveniment online susținut de primăria orașului

Începând cu anul 2017, în luna martie, Sebeșul celebrează implicarea spiritului feminin în viața comunității și premiază, în mod simbolic, doamnele care s-au remarcat în diverse domenii de activitate. Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, au organizat, anual, gale de excelență sub forma unor spectacole dedicate tuturor femeilor Sebeșului, tradiția fiind întreruptă în anul 2020, odată cu pandemia de coronavirus, iar din anul 2021, evenimentul a trecut în mediul online.

Cu prilejul sărbătorii de 8 Martie, avem onoarea de a vă prezenta doamnele de succes pe care am fi dorit să le aplaudăm în anul 2022, urmând ca plachetele aniversare, alături de buchetele de flori, să le fie înmânate, în mod personal, de către primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, în aceste zile de primăvară.

Propunerile pentru acest eveniment rezultă în urma unor sugestii și consultări venind din partea societății civile, a reprezentantelor care activează în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale și în instituții publice, fiind validate în urma acordului exprimat de persoanele nominalizate.

Primarul Dorin Nistor, în numele Municipiul Sebeș, are plăcerea de a transmite un gând de prețuire tuturor doamnelor și domnișoarelor, în luna femeilor: La mulți ani!

DOMENIUL „SĂNĂTATE”

Doamna CORINA-LIANA MANIU, doctor în medicină

Perioadele grele prin care trecem în viața ne aduc în cale oameni speciali, adevărați îngeri trimiși de Dumnezeu pentru a ne salva. Sub umbra grea a pandemiei de Coronavirus, momentul în care un pacient sau persoanele apropiate acestuia au simțit sprijinul doamnei doctor Corina Maniu este încărcat de emoție și de recunoștință profundă. Este o onoare și o binecuvântare să o cunoști.

Doamna Corina-Liana Maniu s-a născut la Sebeș, în 18 februarie 1963. A urmat Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, apoi Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, unde și-a finalizat și rezidențiatul în specialitatea Epidemiologie, în anul 1995. În paralel, a urmat și programe de perfecționare în domeniul homeopatiei.

A profesat ca medic stagiar la Spitalul Județean Pitești. În 1994, devine medic specialist epidemiolog la Inspectoratul pentru Sănătate Publică Alba, unde a profesat timp de un an. Din 1995, și până în prezent, este medic primar, exercitând și funcția de medic-șef la Secția de Boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, începând cu anul 2017.

Între anii 2004 și 2011 a fost lector universitar asociat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad. Temeinic pregătită profesional, în anul 2011 a obținut titlul de Doctor în medicină. Deși munca cu pacienții îi ocupă mult timp, nu a neglijat nici activitatea științifică, contribuind cu articole în publicațiile de specialitate, actualmente fiind și coordonator al Programului HIV/SIDA în județul Alba.

Este apreciată pentru calmul, bunătatea și promptitudinea de care dă dovadă oferind consolare pacienților. Cu atitudine binevoitoare, acordă sprijin fiecărui pacient și depune suflet în tot ceea ce face, salvând viețile oamenilor.

Doamna LUCIA ECATERINA SÂRBU, medic chirurg

Doamna Lucia Ecaterina Sârbu s-a născut în satul Brebu din județul Caraș Severin, în 28 februarie 1950, acolo petrecându-și întreaga copilărie.

A absolvit Liceul nr. 1 din Reșița, făcând parte din prima generație care a absolvit liceul cu douăsprezece clase. A urmat Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, după absolvire fiind repartizată în comuna Făgețelul, de lângă Scornicești, județul Olt. După obținerea specializării în chirurgie generală, a profesat în Mediaș, în perioada 1982-1984. La 31 de ani, devine medic specialist în chirurgie generală. Din 1984 până la data pensionării, a fost medic primar chirurg la Spitalul Municipal Sebeș.

Profesia de medic este foarte complexă și implică multe responsabilități. Întotdeauna a pus viața pacientului pe primul plan, fiind foarte mulțumită să poată afirma: „Sunteți bine, operația a reușit!”.

Are doi băieți care au urmat profesiile părinților, Lucian George și Paul Dionis, ambii medici stomatologi. Medic chirurg, mamă, are bucuria de a fi și bunica a doi băieței.

Doamna LIVIA VIORICA GUȚIA, medic psihiatru

Un gând cald de apreciere se îndreaptă spre doamna Livia Viorica Guția, născută în 2 ianuarie 1959, medic psihiatru, dedicată total acestei solicitante meserii.

După terminarea Liceului de Matematică-Fizică Sebeș, a urmat Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Între anii 1984 și 1987, a profesat ca medic stagiar M.G. la Spitalul Orășenesc Aiud. Din 1988 până în 1991, a fost medic M.G. la Spitalul Orășenesc Sebeș, la Dispensarul Medical Săsciori și la Dispensarul C.P.L. Sebeș.

În perioada 1991-1994, a fost medic secundar la Spitalul Municipal Sebeș, apoi, până în 1999, medic specialist psihiatru.

Din anul 1999 a devenit medic primar psihiatru, iar din anul 2006 ocupă funcția de Șef Secție Psihiatrie, la același spital.

A urmat mai multe cursuri postuniversitare de perfecționare și de management sanitar, pentru a fi mereu la curent cu noutățile din domeniul Psihiatriei și cu cele mai moderne tehnici și criterii de diagnostic, evoluție și tratament pentru tulburările psihice.

Doamna ANA ILEANA CÂMPEAN, medic de familie

Medic de familie, doamna Ana Ileana Câmpean se face remarcată printr-o prestație profesională impecabilă și o preocupare nemăsurată pentru concetățeni.

S-a născut în Sebeș, la sfârșitul lui Gerar, în anul 1956, a copilărit și a urmat școala generală și liceul în acest frumos oraș. Și-a continuat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în anul 1982. A lucrat ca medic stagiar în Alexandria, apoi în Roșia de Secaș și Daia Română, devenind medic primar în 1997. Din anul 1988 lucrează ca medic de familie în municipiul Sebeș, rămânând aproape de oameni, cu abnegație și dăruire.

Doamna OLGUȚA CĂLINICI, medic primar

Născută într-o zi geroasă de iarnă, pe 11 ianuarie 1951, în localitatea Zărand, județul Arad, doamna Olguța Călinici a urmat clasele primare în comuna natală, urmând Liceul „Ioan Slavici”, în prezent Liceul „Moise Nicoară”, din Arad.

Și-a dorit să devină medic. În 1976, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, împlinindu-și visul.

Și-a început cariera ca medic de circă, în comuna Hălmăgel din județul Arad, unde a petrecut anii 1977-1978. Începând din 1978 și până în anul 1981, a fost medic secundar, corespondent la rezident, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, la specializarea Dermatologie. Din 1981 a început să lucreze ca medic specialist la Policlinica Sebeș, apoi ca medic primar dermato-venerice, până în anul 2016, când s-a pensionat. Între anii 1983 și 1991, a deținut funcția de medic-șef la Policlinica Sebeș, apoi timp doi ani a fost medic-director prin delegație la Spitalul Municipal Sebeș.

Anii au trecut repede, iar din 2016 lucrează în cabinetul medical individual, ca medic primar dermato-venerice.

În orice profesie, succesul este rezultatul încrederii, perseverenței și tenacității, al dorinței de autodepășire și autoperfecționare, mai ales atunci când semenii noștri trebuie ajutați și vindecați.

DOMENIUL „EDUCAȚIE”

Doamna LETIȚIA CĂTA, profesoară

Dascăl cu vocație, care nu s-ar fi văzut vreodată profesând în alt domeniu cu aceeași satisfacție și cu aceleași performanțe și care nu s-ar fi considerat împlinită făcând altceva: aceasta este doamna profesoară Letiția Căta.

Absolventă a Facultății de Biologie-Geografie a Universității „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, după mai multe „popasuri” la diferite școli din județul Hunedoara, a obținut catedra de geografie la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, unde a profesat până în anul 1994, când s-a pensionat.

Apreciată de întreaga comunitate a Sebeșului, doamna profesoară Letiția Căta, reprezintă un model de bună practică, atât prin cunoștințele teoretice și abilitățile pedagogice pe care le deține, cât și prin faptul că a reușit să inspire generații întregi de elevi în formarea sau experiența lor de viață.

Doamna profesoară ne mărturisește, cu emoție în glas: „M-am dedicat și am iubit foarte mult meseria de educator, practicată timp de 34 de ani. Doresc să dau un sfat generațiilor viitoare de profesori: să se pregătească foarte bine profesional, să-i iubească pe copii și să fie corecți în relațiile cu tinerii. Numai așa vor fi respectați și iubiți.”

Doamna MARIA BELA, profesoară

Doamna Maria Bela s-a născut în 1949, în Pianu de Sus, județul Alba, într-o zi specială – 1 iunie, când în România este sărbătorită Ziua Copilului.

După absolvirea Liceului Teoretic Sebeș și a Facultății de Biologie din cadrul Universității „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, a devenit profesoară de biologie la Pianu de Sus, Hăpria și Ciugud. Din 1981, până la pensionare, în anul 2007, a făcut parte din colectivul de cadre didactice al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Lancrăm. Activitatea desfășurată la clasă, ca profesor de biologie, timp de 39 de ani, a fost îmbinată, în perioada 1990-2007, cu funcția de director al Școlii din Lancrăm.

«Am iubit și muncit deopotrivă pentru cele trei instituții importante ale societății: Biserică, Familie, Școală – alături de părinți, elevi, profesori, soțul meu, preotul Ioan Bela, care acum își doarme somnul de veci în grădina Bisericii din Lancrăm (din anul 2009), fiind condusă de dorința de a sădi în sufletele învățăceilor mei faptul că profesionalismul și competența sunt factori definitorii în realizarea idealurilor lor. Activitatea mea didactică s-a împletit armonios cu organizarea și desfășurarea unei bogate activități culturale atât la nivelul școlii, cât și la nivelul comunității. Menționez în mod deosebit implicarea mea în organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional „Lucian Blaga” și a sărbătorii „Zilele Sebeșului”» a mărturisit, cu mare emoție, doamna Maria Bela.

Doamna RUXANDRA-CRĂIȚA BENȚA, profesoară

Doamna Ruxandra-Crăița Bența s-a născut în data de 26 decembrie 1946, la Ploiești. A absolvit Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, în anul 1963, apoi Facultatea de Chimie Organică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

La terminarea studiilor, timp de un an, a ocupat postul de chimist la Petrochim-Ploiești, fiind apoi repartizată ca profesor de chimie la actualul Colegiu Național „Lucian Blaga” Sebeș, unde a rămas până la momentul pensionării, în anul 2009.

Menirea unui profesor este aceea de a modela minți și suflete, inspirându-i pe elevi să-și pună în valoare calitățile. Premiile și distincțiile obținute la concursuri și olimpiade stau mărturie profesionalismului și pasiunii cu care și-a încoronat profesia.

În lunga sa carieră, a fost dascălul devotat care s-a dedicat meseriei, cu rezultate notabile. Și-a transmis cunoștințele cu pasiune celor care au dorit să îmbrățișeze această știință. Le-a câștigat respectul și atenția prin originalitatea metodelor de predare, ușurința cu care s-a făcut înțeleasă, prin tact și răbdare, inspirând și formând multe generații de tineri. A pregătit elevi care au devenit medici, cercetători, ingineri și profesori.

Doamna MARIA NADOȘ, profesoară

Doamna profesoară Maria Nadoș s-a născut în 18 decembrie 1938, în Brașov, și a urmat Liceul Teoretic din Sebeș, pe care l-a absolvit în anul 1957.

Dragostea pentru limba și literatura română a determinat-o să urmeze Facultatea de Filologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, obținând diploma de licență în anul 1963. A fost repartizată la Universitatea din Timișoara ca asistent universitar, la Catedra de Literatură Română.

Începând cu anul 1968, a revenit în Sebeș, activând ca profesor la Liceul Teoretic Sebeș, astăzi Colegiul Național „Lucian Blaga”, pensionându-se în anul 1996.

Și-a dedicat întreaga viață modelării minților și sufletelor elevilor, punându-și astfel în valoare calitățile și creativitatea. Cariera de cadru didactic i-a fost încununată de rezultatele foarte bune ale elevilor, obținute în cadrul diferitelor concursuri și olimpiade, la nivel local, județean și național.

Doamna profesoară ne mărturisește: „Îmi place să cred că mi-am iubit meseria pe care am făcut-o cu dăruire și am încercat să-i conving pe elevii mei de frumusețea literaturii și de bucuria cititului. Am ajuns acum în piscul vieții, când bătrânul tace și privește cu bucurie în urma lui”.

Împreună cu soțul, cadru didactic la aceeași instituție de învățământ, și-au adus contribuția la dezvoltarea învățământului din municipiul Sebeș.

DOMENIUL „BUSINESS”

Doamna SILVIA ILIȘESCU, notar

Doamna Silvia Ilișescu s-a născut în 23 februarie 1953, în comuna Cut, județul Alba. A urmat școala primară în satul natal, apoi Liceul Teoretic Sebeș.

În anul 1978, la terminarea Facultății de Drept Economic Administrativ Sibiu, a fost repartizată ca jurist la Uzinele Textile Moldova Botoșani, unde a rămas timp de nouă ani. Dragostea și grija față de părinți au determinat-o să se întoarcă pe meleagurile natale, unde a ocupat funcția de consilier juridic la Direcția de Poștă și Telecomunicații Alba.

De la 1 octombrie 1996, a pus bazele biroului notarial din Sebeș, unde își desfășoară activitatea și în prezent.

Despre profesia pe care a ales să o îmbrățișeze în urmă cu mulți ani, crede și astăzi, cu multă convingere, că îi este vocația perfectă. Se regăsește în această meserie, în care își află echilibrul. Munca îi oferă cele mai mari satisfacții. Singurul fiu, Vasile, este inginer constructor, fiind stabilit cu familia în Timișoara.

Doamna ANAMARIA ȘTEFAN, antreprenor

Doamna Anamaria Ștefan s-a născut în 11 aprilie 1982 și a copilărit în frumosul sat de munte, Șugag, județul Alba. De mică a fost o fire întreprinzătoare și independentă, astfel că, în timpul anilor de liceu, a avut diferite îndeletniciri pentru a câștiga bani în plus, față de cei pe care-i primea de la părinți.

În anul 2006, alături de soțul Ionuț, au deschis o afacere privată în domeniul patiseriei. Câțiva ani mai târziu, prin 2009, au pus bazele magazinelor de electrocasnice ELECTROFAN și a paginii web www.electrofan.ro. Succesul în afaceri este datorat și înaltului profesionalism de care dă dovadă permanent, precum și răbdării și promptitudinii cu care răspunde tuturor solicitărilor clienților.

Într-o continuă dezvoltare pe plan profesional, socotește că ceea ce o împlinește cel mai mult viața și o face fericită sunt cei doi minunați copii.

Doamna OCTAVIA ALDEA, antreprenor

Doamna Octavia Aldea s-a născut în 2 septembrie 1958, în comuna Meteș, județul Alba.

Clasele primare le-a urmat în satul Presaca Ampoiului, iar cele gimnaziale în satul Galați, care aparține orașului Zlatna. În anul 1977, a absolvit Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, ulterior profesând ca educatoare în mai multe localități: Valea Ampoiului, Tăuți, Poiana, Meteș și Presaca. A urmat Școala Postliceală – profilul Industria hotelieră, în București, apoi s-a angajat la Oficiul Județean de Turism Alba Iulia, ca ospătar la Hotel „Cetate”, de aici începând ascensiunea sa profesională. Fire modestă, a refuzat numirea pe postul de șef de unitate.

Din 1983 este repartizată, împreună cu soțul Simi, la cabana Oașa, aflată pe malul lacului de acumulare Oașa, apoi din 1987 vor primi conducerea Motelului „Dacia” din Sebeș, unde rămân până în 1998.

Începând cu anul 1999 își dezvoltă propria afacere, deschizând unul din cele mai apreciate restaurante tradiționale, într-o casă săsească din Petrești, transformată într-o locație deosebită, plină de plante aclimatizate: „Casa Simi”. În scurt timp, restaurantul s-a remarcat prin specialități culinare deosebite, gătite cu pasiune și dragoste, oaspeții sosind în număr tot mai mare din toate colțurile țării.

DOMENIUL „IMPLICARE SOCIALĂ”

Doamna MARIA NICHIFOR, specialist resurse umane

S-a născut în 13 iunie 1951, în comuna Câlnic, județul Alba. A urmat clasele primare și gimnaziale la Școala nr. 1 Sebeș, astăzi Școala Gimnazială „Silviu Cărpinișianu”, structură a Liceului Tehnologic Sebeș.

Este absolventă a Liceului Teoretic Sebeș, promoția 1970, urmând apoi cursuri postliceale de Planificare-statistică.

Și-a început activitatea profesională la Combinatul Siderurgic Hunedoara – Secția de prelucrare deșeuri metalice Valea Șermagului, lucrând aproximativ 28 de ani. Primii 14 ani a activat în Sectorul Producție pe Probleme de planificare și statistică, iar următorii 14 ani, în Sectorul Personal-Învățământ, azi Resurse umane. Această ultimă perioadă a fost cea care i-a dat cele mai multe satisfacții, pentru că a fost în dialog permanent cu oamenii, fiind o fire comunicativă. A avut responsabilități și în ce privește pregătirea forței de muncă – cursuri de perfecționare, de calificare, unele făcute chiar în unitatea unde era angajată.

Pe plan social, a fost președinta sindicatului în ultimii 12 ani de activitate, fiind implicată în probleme legate de asigurarea de locuințe, trimitere la tratament și odihnă. A fost cea mai frumoasă perioadă din activitate, uneori cu neajunsuri, dar și cu satisfacții, atunci când problemele oamenilor erau rezolvate. Această posibilitate de a interacționa cu oamenii, de a le asculta problemele sau bucuriile, a determinat-o să adopte o atitudine pozitivă. Tot de la această idee a pornit și inițiativa de a face parte din Asociația pensionarilor, ceea ce îi dă posibilitatea să întâlnească oameni din localitate, să împărtășească experiențe din viața de zi cu zi, să facă acțiuni specifice vârstei și să se bucure de ceea ce municipiul Sebeș poate oferi. În plan personal, doamna Maria Nichifor este foarte mândră de familie și de nepoții săi.