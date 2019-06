FOTO, VIDEO. „Dansul Speranţei” la Alba Iulia. Peste o mie de copii din aşezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe sărbătoriţi cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului

Cei peste o mie de copii ocrotiţi în aşezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au fost sărbătoriţi cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, în cadrul evenimentului „Ziua Copilului – Ziua Speranței”. Evenimentul a avut loc marţi, 4 iunie şi a fost organizat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Programul a debutat la ora 10.00 cu o slujbă de Te Deum, oficiată în Catedrala Reîntregirii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei care le-a pus la suflet copiilor un cuvânt de învăţătură.

După slujbă, de la ora 11.00, în Șanțurile Cetăţii Alba Carolina, Latura de Vest, în faţa Catedralei Reîntregirii, a avut loc un spectacol realizat de copii – „Dansul Speranței”. Spectacolul a fost urmat de la ora 12.30 de un eveniment festiv – „Carnavalul copilăriei” care a avut loc la Restaurantul Pavilion – Hotel Allegria Alba Iulia (la ieşire din Alba Iulia spre Sebeş).

„Organizăm în fiecare an cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului un eveniment prin care să bucurăm sufletele copiilor pe care îi îngrijim şi îi ocrotim în aşezămintele noastre sociale. An de an această sărbătoare se desfăşoară sub un anumit generic. Anul acesta am ales să intitulăm această zi, „Ziua Speranţei” pentru că toți copiii speră într-o lume mai bună și ei sunt speranța noastră într-un viitor mai frumos”, a spus părintele Nicolae Călin Ignat, preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este o organizaţie non-guvernamentală a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, având 18 ani de experienţă şi câteva mii de beneficiari. Dintre aceştia peste o mie de beneficiari sunt copii ocrotiţi în case de tip familial, centre educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar.

Asociaţia coordonează cea mai mare reţea socială din Patriarhia Română şi este model de bune practici în activitatea socială dar şi în zona educaţională prin centrele educaţionale de prevenire a abandonului şcolar. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este organizaţie de utilitate publică și membru fondator al Federației Filantropia.

Centrele în care sunt beneficiari copii funcţionează în parteneriat cu Consiliile Judeţene Alba şi Mureş prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dar beneficiază şi de sprijinul administraţiilor locale sau a altor parteneri.