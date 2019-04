Foto/ Video| Cascada din Munții Apuseni ”ascunsa” de privirile turistilor, aflată aproape de satul pustiu al Poienilor

Cascada Pişoaia Albii de lângă satul Băi, comuna Vidra – un ”mic colţ de rai”

Chiar dacă se află administrativ pe teritoriul județului Hunedoara, la o distanță de aproximativ 1 kilometru de limita cu județul Alba, Cascada Pișoaia din satul Grosuri, comuna Blăjeni, este o minunăție a naturii foarte puțin cunoscută de către iubitorii de munte sau de turiștii pasionați de explorarea frumuseților naturale ale României.

Denumirea ei este cel puțin curioasă pentru cei care sunt familiarizați cu acest nume, deoarece se poate confunda ușor cu Cascada Pișoaia Vidrei, din satul Nemeși, comuna Vidra, aceasta din urmă fiind cunoscută de foarte mulți oameni, însă cele două cascade cu aceeași denumire sunt situate una de alta la o distanță de aproximativ 6-7 km de mers pe jos pe traseu turistic marcat.

Revenind la cascada Pișoaia de la marginea județului Hunedoara, am decis să o prezentăm tuturor deoarece aceasta se află la aproximativ 1,5 km de satul Băi, unul din satele pustii ale platoului Poieni din comuna Vidra, iar principalul drum de acces spre acel sat, care este accesibil tuturor pe jos sau cu mașini cu tracțiune integrală, este din satul Ponorel, comuna Vidra, mai exact cel ce pornește din DJ 762 – drum județean ce pleacă din DN 75, de pe barajul de la Mihoiești și se continuă prin comuna Avram Iancu în județul Hunedoara.

Astfel, pentru cei care dețin doar un autoturism obișnuit, din satul Ponorel se virează spre satul Valea Morii, pe drumul comunal 185 care este asfaltat pe o distanță de aproape 2 km, iar unde se termină asfaltul se poate parca mașina pentru că drumul se continuă aproximativ 1,5 km cu unul de piatră, care duce în cătunul Dole. Spre a ajunge în satul Băi, din acest cătun există două variante de drum, ambele de pământ și piatră, accesibile doar cu autoturisme de teren 4×4 atunci când este uscat: pe cel spre nord, prin satele Bordești și Hoancă, sau pe alt drum spre vest prin satul Joldișești, situat administrativ pe teritoriul comunei Sohodol.

După ce se ajunge în satul Băi, în partea sud-vestică a acestuia se găsește un indicator și o potecă care urcă mai întâi pe o culme de deal – culme ce este de fapt limita cu județul Hunedoara – apoi virează spre dreapta și coboară printr-o poiană plină de jnepeni la marginea pădurii, de unde se coboară pe o cărare puțin bătută până la Cascada Pișoaia. Din discuțiile avute cu localnici din apropiere, am înțeles că accesul până la cascadă a fost marcat în 2017 sau 2018 de ATE Trascău Corp Zlatna, care a marcat și alte trasee din apropiere, din Apuseni. Cascada are o orientare spre sud-vest, fiind înconjurată de vegetație deasă și de niște râpe împădurite, locul în care aceasta se găsește fiind practic unul sălbatic, datorită accesului ce se poate face doar pe jos și distanței mari față de satele locuite de oameni.

Cascada se găsește la aproximativ 50 de metri în aval față de un izbuc cu un debit de câțiva zeci de litri de apă pe secundă, acesta aflându-se sub o stâncă din pădure. Când ajunge la cascadă, apa sare în gol peste 15 metri și continuă pe pământ, pe o pantă abruptă până în fundul unei văi câteva sute de metri, până acolo unde se unește cu un alt pârâu care vine din apropiere, de pe alt versant al pădurii. Fără a găsi la fața locului prea multe informații, de pe hărțile existente pe internet am descoperit că izvoarele de aici se unesc și formează Valea Albă, care este de fapt unul dintre afluenții râului Crișul Alb.

Așa cum am menționat la început, deși se găsește administrativ pe teritoriul județului Hunedoara, accesul dinspre satul Grosuri și comuna Blăjeni este mult mai lung și mai greu accesibil, iar din câte am înțeles de la cei cunoscători, din acea parte se poate ajunge doar pe jos, străbătând o distanță mult mai mare decât cea pe care am amintit-o anterior, dinspre Valea Morii și cătunul Dole. Bineînțeles că pentru a ajunge la această cascadă există pentru iubitorii de munte și trasee marcate, iar cel mai apropiat este cel marcat cu bandă roșie și trece prin satul Băi, fiind un traseu de peste 30 de km din Pasul Buceș-Vulcan până pe Muntele Găina.

Întreaga zonă unde se află această cascadă, situată administrativ în comuna Vidra, în apropiere de Valea Arieșului Mic, este una deosebit de frumoasă și chiar aproape sălbatică, aici găsindu-se numeroase locuri deosebite care pot fi descoperite de turiști: Cheile și Izbucul Văii Morilor, Colțul (abruptul) Sturului în care se găsește peștera Cala, Avenele Hoanca Sturului și Poieni, Biserica „Sfântul Dumitru” din Poieni ce datează din secolul XVII, iar nu departe de acestea se găsesc Dealul cu Melci și Cascada Pișoaia din satul Nemeși, Biserica de lemn din Goiești ce datează de la începutul secolului al XVIII-lea, Complexul Memorial „Avram Iancu” din satul Incești și Muntele Găina, unde se desfășoară anual renumitul „Târg de Fete”.

Dacă mai amintim faptul că pe Valea Arieșului Mic există și aproape 10 pensiuni pentru cazarea turiștilor, concluzia este că zona are potențial turistic deosebit și îi așteaptă pe aceștia cu mult drag, pentru că, să nu uităm, moții sunt „cea mai nobilă parte a poporului român”, după cum zicea marele scriitor Ioan Slavici despre aceștia.

Ovidiu CULDA