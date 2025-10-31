FOTO-VIDEO | Bostaniada 2025 la Alba Iulia: O seară de Halloween plină de dovleci, creativitate și surprize pentru copii și părinți
Primăria Municipiului Alba Iulia a organizat vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 18:30, o nouă ediție a evenimentului Bostaniada, în curtea Școlii Generale din Micești. Evenimentul a reunit zeci de copii, părinți și bunici, oferind o seară plină de creativitate și voie bună.
Copiii care au participat au fost costumați în diverse personaje, de la vrăjitoare și vampiri, până la fantome și scheleți, iar costumele lor colorate și ingenioase au adus un plus de farmec și veselie evenimentului. Fiecare participant care a adus un dovleac sculptat a primit o surpriză dulce, iar curtea școlii s-a transformat într-un loc magic, plin de luminițe și decorațiuni tematice.
Bostanii prezentați au fost dintre cei mai reușiți, fiecare mai înfricoșător decât celălalt, de la fețe zâmbitoare și haioase până la chipuri înfricoșătoare care păreau că prind viață sub privirile celor prezenți. Atmosfera a fost întreținută de râsete, aplauze și admirația participanților pentru creativitatea celor mici.
Evenimentul s-a menținut astfel ca o tradiție a comunității, aducând împreună locuitorii din Micești și din împrejurimi și oferind tuturor un prilej de a petrece timp împreună într-un cadru festiv, plin de culoare și magie.
