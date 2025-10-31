Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO-VIDEO | Bostaniada 2025 la Alba Iulia: O seară de Halloween plină de dovleci, creativitate și surprize pentru copii și părinți

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Primăria Municipiului Alba Iulia a organizat vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 18:30, o nouă ediție a evenimentului Bostaniada, în curtea Școlii Generale din Micești. Evenimentul a reunit zeci de copii, părinți și bunici, oferind o seară plină de creativitate și voie bună.

Copiii care au participat au fost costumați în diverse personaje, de la vrăjitoare și vampiri, până la fantome și scheleți, iar costumele lor colorate și ingenioase au adus un plus de farmec și veselie evenimentului. Fiecare participant care a adus un dovleac sculptat a primit o surpriză dulce, iar curtea școlii s-a transformat într-un loc magic, plin de luminițe și decorațiuni tematice.

Bostanii prezentați au fost dintre cei mai reușiți, fiecare mai înfricoșător decât celălalt, de la fețe zâmbitoare și haioase până la chipuri înfricoșătoare care păreau că prind viață sub privirile celor prezenți. Atmosfera a fost întreținută de râsete, aplauze și admirația participanților pentru creativitatea celor mici.

Evenimentul s-a menținut astfel ca o tradiție a comunității, aducând împreună locuitorii din Micești și din împrejurimi și oferind tuturor un prilej de a petrece timp împreună într-un cadru festiv, plin de culoare și magie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

31 octombrie 2025

De

Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și mențină afacerile și locurile de muncă ale angajaților în vremuri când prețurile energiei, utilităților, materiilor prime cresc, iar consumatorii sunt mai strânși la pungă? Problema devine și mai grea atunci când afacerea este una cu […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

31 octombrie 2025

De

A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene A fost semnat contractul pentru reconversia și refuncționalizarea șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene vor transforma zona într-un nou spațiu verde de recreere. Primarul municipiului Alba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Primăria Alba Iulia acuză STP că: ,,solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

31 octombrie 2025

De

Comunicat | Primăria Alba Iulia acuză STP: ,,Solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară” Primăria Alba Iulia acuză STP că cere adeverință de la Primărie, care nu este necesară, celor care sunt în drept să beneficieze de gratuitate la transportul public local. Primăria Alba Iulia a transmis […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Actualitateacum 5 ore

Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă

Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 22 de minute

FOTO-VIDEO | Bostaniada 2025 la Alba Iulia: O seară de Halloween plină de dovleci, creativitate și surprize pentru copii și părinți

Primăria Municipiului Alba Iulia a organizat vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 18:30, o nouă ediție a evenimentului Bostaniada,...
Ştirea zileiacum o oră

De la Alba Iulia în toată lumea: povestea IPEC, compania care își păstrează competitivitatea în vremuri dificile

Atuurile IPEC Alba Iulia în vremuri instabile economic: Pionieratul tehnologic, previziunea și capacitatea mare de adaptare Cum fac antreprenorii să-și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei

Două străzi din Cugir au fost modernizate complet. Bugetul alocat a fost de peste 800.000 de lei Administrația locală a...
Curier Județeanacum 2 ore

Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie. Primar: „ ne-au atins inimile povestindu-și fiecare, frumoasa întâlnire”

Cuplurile de aur din Sântimbru, sărbătorite la 50 de ani de căsătorie Primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa, a transmis...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”

“Trick or treat!”  • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea