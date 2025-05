FOTO-VIDEO: Bistra, calificare la faza națională a Cupei Satelor, după etapa regională de la Daia Română! Feldioara, calificare la masculin

Bistra, calificare la faza națională a Cupei Satelor, după etapa regională de la Daia Română! Feldioara, calificare la masculin

Bistra s-a calificat la faza națională a Cupei Satelor, la feminin, după etapa regională disputată în Alba, la Daia Română. La premiere a participat brazilianul Eric de Oliveira

Echipa din Munții Apuseni a învins pe Hălchiu (Brașov), scor 1-0 (1-0), gol marcat de Teodora Orlea. La masculin s-a impus Feldioara (Brașov), care a învins cu 6-2 în ultimul act pe Mărtiniș (Harghita)

„La competiția sportivă de fotbal CUPA SATELOR etapa interjudețeană organizată de către Federația ROMÂNĂ de FOTBAL prin AJF ALBA la Daia Română a participat și echipa de fotbal fete din Comuna BISTRA .

CSC BISTRA a câștigat această etapă și va reprezenta zona la etapa națională. Felicitări fetelor noastre care au jucat foarte bine disciplinate atente și dispuse la efort am reușit să marcăm și nu am primit gol.

Vă felicit și vă mulțumesc pentru încă o dată am reușit împreună să reprezentăm Comuna BISTRA cu cinste.

Mulțumesc părinților pentru colaborare și înțelegere, mulțumesc domnului primar Traian Gligor, doamnelor doctor și doamnelor asistente de la cabinetele medicale din comună și tuturor celor care ne sprijină într-un fel sau altul„, a transmis antrenorul Tiberiu Boca.

Echipa gazdă, Daia Română a terminat pe locul secund în grupă, la golaveraj, după 1-1 cu Mărtiniș (Harghita, 2-3 după loviturile de departajare) și 2-0 cu Hoghilag (Sibiu). Federația Română de Fotbal a premiat participantele cu un trofeu și câte 12 mingi.

Astăzi, 16 mai, la Daia Română se va desfășura, cu începere de la ora 12.00, etapa regională a Cupei Satelor, la masculin și feminin, turneu la care participă Daia Română (masculin) și Bistra (feminin), campioanele din Alba

La feminin este un singur meci, între Hălchiu (Brașov) și Bistra (Alba) la ora 14.30. La masculin sunt 5 participante, Mărtiniș (Harghita), Hoghilag (Sibiu), Băgaciu (Mureș), Daia Română (Alba) și Feldioara (Brașov), formațiile fiind împărțite în două grupe, învingătoarele urmând să dispute finala, de la ora 15.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI