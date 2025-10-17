FOTO-VIDEO | Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba Iulia: Sute de persoane și mașini verificate, amenzi de peste 55.000 lei și permise reținute

Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba Iulia: Sute de persoane și mașini verificate, amenzi de peste 55.000 lei și permise reținute

Pe 16 octombrie 2025, polițiștii din Alba Iulia, alături de colegi de la mai multe servicii, au organizat o acțiune de amploare pentru a menține ordinea și a combate infracționalitatea. În timpul verificărilor, au fost controlate 380 de persoane și 312 mașini, aplicând 258 de amenzi de peste 55.800 lei, au făcut 76 de teste pentru alcool sau substanțe, au reținut șase permise și au retras nouă certificate de înmatriculare, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Ordine Publică, Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat o acțiune, pe raza municipiului Alba Iulia, care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 380 de verificări de persoane și 312 verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 258 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 55.801 lei.

Au fost efectuate 76 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute șase permise de conducere și au fost retrase nouă certificate de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

