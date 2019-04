FOTO, VIDEO: ACCIDENT pe DN1, între Alba Iulia și Teiuș. Traficul este îngreunat

Un accident rutier a avut loc marți după-masa, între Alba Iulia și Teiuș, la pârâul Iovului. Traficul se desfășoară cu dificultate.

Traficul este îngreunat pe DN1, între Alba Iulia și Teiuș, la pârâul Iovului, din cauza unui eveniment rutier.

UPDATE IPJ: Trafic îngreunat in zona sensului giratoriu de la intrare in Alba Iulia dinspre Teius din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. O persoana a fost transportata la spital rănită posibil ușor.