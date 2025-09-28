În turneul de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini

În turneul amical de volei feminin de la Budapesta, Volei Alba Blaj a pierdut și al doilea meci, 2-3 cu Thiras Santorini

Volei Alba Blaj, campioana României, a suferit două înfrângeri cu același scor, 2-3, în turneul internațional de pregătire de la Budapesta.

Echipa din „Mica Romă” a început cu un eșec turneul de pregătire din Ungaria, scor 2-3 cu Dresdner SC 1898, partidă în care a condus cu 2-0 la seturi. A fost Volei Alba Blaj – Dresdner SC 1898 2-3 (25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 12-15). Și a doua confruntare, cu AO Thiras Santorini a însemnat o înfrângere, scor 2-3 (19-25, 23-25, 25-23, 25-23, 10-15), întâlnire în care evoluția scorului a fost diametral opusă comparativ cu primul joc, Blajul revenind de la 0-2. Ultimul meci, duminică după-amiaza, cu gazda Vasas Óbuda Budapesta.

Prima întâlnire cu suporterii blăjeni în această toamnă va avea loc în această săptămână, când campioana României va organiza, în perioada 2-4 octombrie, în „Alba Blaj” Arena, Cupa Blajului 2025, un turneu de verificare la care vor fi prezente CSM București și Corona Brașov.

Foto: Vasas Obuda Budapesta

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI