FOTO | Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a primit, în cadrul MEP Awards – Europarlamentarul Anului 2026, Premiul de Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul Uniunii Europene.

Distincția este acordată de un juriu independent, alcătuit din experți și reprezentanți ai unor organizații europene de prestigiu din domeniul politicilor publice, democrației și afacerilor europene.

„Sunt onorat și recunoscător pentru această distincție. Mă bucură cu atât mai mult cu cât, printre cei nominalizați, s-au aflat alți doi vicepreședinți ai Parlamentului European, dintre care unul fost prim-ministru. Mai mult, am fost onorat de faptul că premiul mi-a fost înmânat de către președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő”, a transmis Victor Negrescu.

„Într-o perioadă în care suntem îndemnați tot mai des să fim radicali, să fim agresivi și să respingem orice compromis, am ales să cred în puterea dialogului, a profesionalismului și a valorilor democratice. Acest premiu nu este însă doar al meu. Este al tuturor celor care au fost alături de mine și au crezut că politica poate însemna competență, muncă și colaborare”, a mai spus Negrescu.

Acesta le-a mulțumit colegilor din echipa sa, familiei, activiștilor PES, colegilor din delegația social-democrată din Parlamentul European, voluntarilor și tuturor colegilor din Partidul Social Democrat.

„Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil. Primesc această recunoaștere cu bucurie, dar și cu responsabilitate. Premiile sunt importante, însă adevărata măsură a muncii noastre rămâne impactul pe care îl avem în viața oamenilor și rezultatele pe care le obținem pentru România”, a conchis Victor Negrescu.

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