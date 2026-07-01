FOTO | Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a primit, în cadrul MEP Awards – Europarlamentarul Anului 2026, Premiul de Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul Uniunii Europene.
Distincția este acordată de un juriu independent, alcătuit din experți și reprezentanți ai unor organizații europene de prestigiu din domeniul politicilor publice, democrației și afacerilor europene.
„Sunt onorat și recunoscător pentru această distincție. Mă bucură cu atât mai mult cu cât, printre cei nominalizați, s-au aflat alți doi vicepreședinți ai Parlamentului European, dintre care unul fost prim-ministru. Mai mult, am fost onorat de faptul că premiul mi-a fost înmânat de către președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő”, a transmis Victor Negrescu.
„Într-o perioadă în care suntem îndemnați tot mai des să fim radicali, să fim agresivi și să respingem orice compromis, am ales să cred în puterea dialogului, a profesionalismului și a valorilor democratice. Acest premiu nu este însă doar al meu. Este al tuturor celor care au fost alături de mine și au crezut că politica poate însemna competență, muncă și colaborare”, a mai spus Negrescu.
Acesta le-a mulțumit colegilor din echipa sa, familiei, activiștilor PES, colegilor din delegația social-democrată din Parlamentul European, voluntarilor și tuturor colegilor din Partidul Social Democrat.
„Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil. Primesc această recunoaștere cu bucurie, dar și cu responsabilitate. Premiile sunt importante, însă adevărata măsură a muncii noastre rămâne impactul pe care îl avem în viața oamenilor și rezultatele pe care le obținem pentru România”, a conchis Victor Negrescu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor
Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor Un câine grav rănit, aflat într-o stare critică, a fost salvat, miercuri 1 iulie 2026 din zona Vârfului Păpușa, în Masivul Parâng, de salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj. Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Salvamont […]
VIDEO | Imagini spectaculoase pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești: Tunelul Robești, străpuns complet din inima munților. Se lucrează intens la 9 viaducte și 3 tuneluri
Imagini spectaculoase pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești: Tunelul Robești, străpuns complet din inima munților. Se lucrează intens la 9 viaducte și 3 tuneluri Lucrările pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești înregistrează un progres major: Tunelul Robești a fost străpuns complet, iar imaginile din interior arată dimensiunea impresionantă a lucrării. Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești înaintează într-un ritm vizibil, iar […]
Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate”
Fostul premier Florin Cîțu: ,,Economia României a fost distrusă. Cei care au decis asta și-au asumat-o public. Dar niciunul nu face un pas în spate” Florin Cîțu, fostul premier al României, a publicat, o postare pe o rețea de socializare, în care discută despre economia României. Acesta susține că economia a fost ,,distrusă”, însă responsabilii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, distins cu Premiul pentru Excelență în Guvernanță și Colaborare la nivelul UE Victor Negrescu,...
FOTO | Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor
Un câine grav rănit, salvat din vârf de munte: Misiune specială a salvamontiștilor Un câine grav rănit, aflat într-o stare...
Știrea Zilei
FOTO | David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia se mândrește: „Răsplata anilor de muncă, a ambiției și a dorinței de a excela!”
David Lupșan și Darius Ianoș, elevi de nota 10 la Evaluarea Națională 2026 cu care Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din...
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei
Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei În...
Curier Județean
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ. Carina Marian, nota 10 la Română
Promovabilitate 100% la Evaluarea Națională 2026, la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Alba Iulia: Andrei Răchieriu, a treia medie pe județ....
FOTO | Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor
Autobuzele electrice circulă oficial începând de astăzi în municipiul Aiud: Care este prețul unui bilet. Programul complet al curselor Locuitorii...
Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...