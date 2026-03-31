FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”

Ioana Oprean

Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”

Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga”, Sebeș, s-a numărat printre laureații fazei naționale a Olimpiadei de Informatică 2026.

Cu un punctaj de 74,80 puncte, el s-a clasat pe locul 2, a fost răsplătit cu o medalie de aur și a fost cooptat în lotul lărgit al României în urma barajului din finalul competiției de la Pitești.

Victor Dobra este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, fiind pregătit la informatică de profesoara Monica Lebădă.

Pentru Victor Dobra aceasta a fost a cincea calificare consecutivă la faza națională a Olimpiadei de Informatică.

„Pasiunea mea pentru informatică a început de foarte mult timp. De când eram mic am fost fascinat de calculatoare și de tot ce pot să facă acestea. Am avut șansa de a primi sprijin în aprofundarea acestei pasiuni care începe să aducă rezultate. După o pregătire îndelungată, mi-am demonstrat capacitățile în cadrul Olimpiadei Județeane de Informatică și mi-am propus să aduc înapoi în Alba rezultate la fel de excepționale la etapa națională.

În viitor îmi doresc să folosesc această pregătire la informatică, alături de toate celelalte pasiuni ale mele, pentru a ajuta la construirea unei lumi mai bune. În final, vreau să le muțumesc familiei și cadrelor didactice care m-au susținut în tot acest timp”, spune merituosul elev al Colegiului Blaga din Sebeș.

Victor Dobra este calificat și la faza națională a Olimpiadei de Matematică 2026 de la Alba Iulia, programată în această perioadă.

