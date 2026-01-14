FOTO | Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau pline de animale, cutreierând străzile pe bicicletă, având mereu cu el o geantă maro din piele cu instrumente și medicamente
O persoanlitate de seamă a comunei Vințu de Jos este un medic veterinar, un om care și-a dedicat viața satului și comunității din care face parte. Nicolae Sibișan a profesat în vremuri când gospodăriile oamenilor erau pline de animale, putând fi văzut mereu cu bicicleta prin sat, ducând cu el o geantă maro în care avea instrumente și medicamente, indiferent de vreme, în zi de sărbătoare, pe zi sau noapte.
Doctorul Sibișan Nicolae Ioan este un om de seamă al comunei Vințu de Jos, un nume rostit cu respect de generații întregi de oameni care i-au trecut pragul sau l-au chemat în momentele cele mai grele.
Prin munca sa neobosită, prin seriozitate și devotament, a devenit nu doar medic veterinar, ci un sprijin real pentru comunitate, un om pe care te puteai baza oricând.
În fotografia de astăzi îl regăsim alături de fiul său, Nicu, fiica Oana și de nepoți, o imagine care vorbește despre împlinire, continuitate și familia frumoasă clădită în timp.
După zeci de ani de muncă în slujba satului, îl vedem senin, cu liniștea omului care știe că și-a făcut datoria față de oameni și față de meseria sa.
Absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din București, doctorul Sibișan Nicolae Ioan și-a dedicat întreaga viață profesiei, activând în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare (CSV) Vințu de Jos, deservind comuna Vințu de Jos și localitățile învecinate.
A lucrat într-o perioadă în care gospodăriile erau pline de animale: vaci, porci, oi, cai și păsări, iar rolul medicului veterinar era esențial în viața satului.
A lucrat într-o vreme în care oamenii apelau mai des la medicul veterinar decât la medicul de familie, iar responsabilitatea era uriașă.
Urgențele nu țineau cont de oră, de vreme sau de sărbători. Fie că era noapte, duminică sau zi liberă, doctorul răspundea chemării fără ezitare.
Au fost ani de campanii de vaccinare a păsărilor și animalelor din gospodării, ani în care crotarierea și înregistrarea animalelor se făceau prin grija și munca domnului doctor Sibișan Nicolae Ioan.
Venea fără ezitare când nu puteau făta vacile sau scroafele, a intervenit când animalele se umflau de la lucerna verde sau de la grâne, a castrat purcei și scroafe.
Și-a început cariera cutreierând comuna Vințu de Jos și satele din împrejurimi cu bicicleta, având mereu asupra sa o geantă maro din piele, în care se aflau instrumente medicale și medicamente.
Acea geantă a devenit, în timp, un simbol al meseriei și al omului. Astăzi, după zeci de ani, este păstrată la loc de cinste, ca o mărturie a unei vieți trăite cu rost.
Ar fi multe povești și întâmplări din viața doctorului Sibișan Nicolae Ioan, drumuri prin ploaie, noroi sau zăpadă, nopți nedormite, momente de bucurie și de grea încercare.
Poate că timpul le va așterne cândva într-o carte, pentru ca generațiile viitoare să înțeleagă ce a însemnat cu adevărat meseria de medic veterinar la sat în vremurile doctorului Sibișan Nicolae.
Astăzi, privind această fotografie, vedem roadele unei vieți muncite cu cinste: o familie frumoasă.
Pentru astfel de oameni, nu ne rămâne decât să ne înclinăm cu respect, recunoștință și admirație.
Cu respect pentru ,,omul,, dr. Sibișan Nicolae Ioan, un fiu al satului, se arată într-o postare pe Facebook, pe pagina Vințu de Jos, Alba, România.
