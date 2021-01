FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități.

Anul acesta, respectând măsurile de siguranță impuse de pandemie, veteranul de război, Gheorghe Tamaș a primit vizita reprezentantului Centrului Militar Județean Alba, domnul plutonier adjutant Ioan Mihu, șeful Cercului Militar Alba Iulia, doamna Petruța Pop, președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, filiala Alba, domnul colonel (r) Ioan Daniel Albu, însoțiți fiind de primarul comunei Daia Română, Visarion Hăprian și viceprimarul Ioan Puțan.

Aceștia au dorit să îi transmită urări și gânduri bune, oferindu-i în dar o diplomă aniversară în semn de recunoștință și prețuire, mai multe daruri și un tort aniversar.

„Acțiunea s-a înscris în cadrul proiectului de omagiere a veteranilor „Credință și patrie – Marturisiri ale veteranilor de război”, inițiat de Cercul Militar Alba Iulia.

Vă dorim multă sănătate și un călduros ”La mulți ani,, domnule Gheorghe Tamaș!”, au scris reprezentanții Centrului Militar Județean Alba pe facebook,