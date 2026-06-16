FOTO | Brigadă de arbitri din Alba delegată la finala Supercupei Ligii Elitelor U15
Brigadă de arbitri din Alba delegată la finala Supercupei Ligii Elitelor U15
O brigadă de arbitri din județul Alba a fost delegată la partida dintre FC CFR 1907 Cluj SA – SC Fotbal Club FCSB SA, contând pentru Finala Supercupei Ligii Elitelor U15.
Meciul se va disputa marți, 16 iunie 2026, de la ora 11:00, pe stadionul „Cluj Arena”.
Brigada are următoarea componență:
*Arbitru de centru: Radu Scrob – Alba Iulia
*Arbitru asistent 1: Daniel Nistor – Zlatna
*Arbitru asistent 2: Răzvan Voicu – Cugir
*Arbitru de rezervă: Lorand Șipoș – Ocna Mureș
Observator de arbitri va fi Claudiu Ștefănuți – Bistrița Năsăud
„Această delegare reprezintă o nouă confirmare a nivelului valoric al arbitrilor din cadrul CJA Alba și a muncii depuse în permanență pentru dezvoltarea arbitrajului județean.
Le dorim colegilor noștri mult succes și o prestație excelentă la această partidă de prestigiu!
Felicitări și mult succes brigăzii din Alba!”, a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.
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