FOTO | Brigadă de arbitri din Alba delegată la finala Supercupei Ligii Elitelor U15

Brigadă de arbitri din Alba delegată la finala Supercupei Ligii Elitelor U15

O brigadă de arbitri din județul Alba a fost delegată la partida dintre FC CFR 1907 Cluj SA – SC Fotbal Club FCSB SA, contând pentru Finala Supercupei Ligii Elitelor U15.

Meciul se va disputa marți, 16 iunie 2026, de la ora 11:00, pe stadionul „Cluj Arena”.

Brigada are următoarea componență:

*Arbitru de centru: Radu Scrob – Alba Iulia

*Arbitru asistent 1: Daniel Nistor – Zlatna

*Arbitru asistent 2: Răzvan Voicu – Cugir

*Arbitru de rezervă: Lorand Șipoș – Ocna Mureș

Observator de arbitri va fi Claudiu Ștefănuți – Bistrița Năsăud

„Această delegare reprezintă o nouă confirmare a nivelului valoric al arbitrilor din cadrul CJA Alba și a muncii depuse în permanență pentru dezvoltarea arbitrajului județean.

Le dorim colegilor noștri mult succes și o prestație excelentă la această partidă de prestigiu!

Felicitări și mult succes brigăzii din Alba!”, a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

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