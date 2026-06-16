FOTO | Darius Toma, din Alba Iulia, șef de promoție la Academia de Muzică din Cluj, cu media 10 pe toți anii de studiu

Darius Toma, din Alba Iulia, șef de promoție la Academia de Muzică din Cluj, cu media 10 pe toți anii de studiu

Darius Toma, originar din Alba Iulia, a fost desemnat șef de promoție al generației 2026 a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, după ce a absolvit Facultatea Teoretică, specializarea Dirijat, cu media generală 10, lucru rar întâlnit în învățământul superior artistic.

Ceremonia de absolvire a avut loc duminică, 14 iunie 2026, în Sala Heritage, unde imnul „Gaudeamus” a fost interpretat de absolvenți sub conducerea tânărului amintit.

Rezultatul obținut de Darius Toma este cu atât mai remarcabil cu cât acesta a încheiat toți cei patru ani de studii universitare cu media maximă. Performanța continuă parcursul său educațional de excepție, după ce a obținut nota 10 și la examenul de Bacalaureat.

Desemnarea sa ca șef de promoție reprezintă recunoașterea celor mai bune rezultate academice din cadrul generației de absolvenți și confirmă seriozitatea și consecvența de care a dat dovadă pe parcursul studiilor.

Reprezentanții Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca au apreciat rezultatele obținute de absolventul originar din Alba Iulia, considerând că acestea reflectă valoarea pregătirii academice și importanța muncii susținute în formarea profesională.

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