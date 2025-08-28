FOTO | Vești excelente pentru albaiulieni: Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu
Vești excelente pentru albaiulieni: Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu
Vești excelente pentru albaiulieni joi, 28 august 2025. Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe mai multe străzi din municipiu, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.
Investiția, în valoare de peste 840.000 lei a vizat extinderea rețelei de apă cu branșamente și canalizare cu racorduri pe străzile Cerbului, Azuga și Dimitrie Paciurea și lucrările de extindere a rețelei de canalizare cu racorduri pe străzile Măgurei, Dragomirna și Atena.
”Am făcut astăzi, alături de mai mulți colegi din primărie, dirigintele de șantier și reprezentanții constructorului, recepția unor lucrări de importanță majoră pentru comunitatea locală, care aduc un plus de confort și siguranță pentru cetățeni.
Au fost recepționate lucrările de extindere a rețelei de apă cu branșamente și canalizare cu racorduri pe străzile Cerbului, Azuga și Dimitrie Paciurea și lucrările de extindere a rețelei de canalizare cu racorduri pe străzile Măgurei, Dragomirna și Atena.
Investiția, în valoare totală de 849.154,30 lei cu TVA, a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și reprezintă încă un pas concret în direcția modernizării infrastructurii edilitare din Alba Iulia.
Alba Iulia se dezvoltă pentru oameni. Finalizarea acestor lucrări arată angajamentul nostru ferm de a continua investițiile în infrastructura de bază, astfel încât fiecare albaiulian să se bucure de condiții de viață mai bune. PNRR ne-a oferit oportunitatea de a accelera aceste transformări, iar noi ne străduim să profităm la maximum de acest tip de fonduri.
Recepția acestor investiții marchează o etapă importantă în programul de modernizare a rețelelor edilitare din municipiu, iar administrația locală va continua să atragă fonduri europene și guvernamentale pentru proiecte care aduc beneficii directe cetățenilor.
Aceste lucrări răspund unor nevoi reale ale comunității, contribuie la creșterea calității vieții și demonstrează că promisiunile făcute cetățenilor se transformă în realități palpabile. Prin extinderea rețelei de apă și canalizare, cartierele vizate vor cunoaște o dezvoltare sustenabilă, în linie cu standardele unui oraș european modern”, a scris edilul pe Facebook.
