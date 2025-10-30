FOTO | Vești bune pentru călătorii din Aiud! Pasajul subteran din gară, preluat de primărie: „După ani de așteptare, am reușit”

Vești bune pentru călătorii din Aiud! Pasajul subteran din gară, preluat de primărie: „După ani de așteptare, am reușit”

Primăria municipiului Aiud a anunțat că, de acum înainte, este administratoarea pasajului subteran din Gara Aiud. Vestea a fost transmisă printr-o postare pe o rețea de socializare.

Mai exact, consilierii locali au aprobat, în ultima ședință, preluarea în gestiunea Primăriei a pasajului subteran din Gara Aiud. Mai mult decât atât, au fost anunțați deja primii pași pentru modernizarea acestuia: curățarea și, în scurt timp, alocarea de fonduri pentru reabilitare.

,,După ani de așteptare, am reușit să preluăm pasajul subteran din Gara Aiud.

În ultima ședință a Consiliului Local Aiud, consilierii au aprobat preluarea în gestiunea Primăriei a pasajului subteran din gara Aiud.

Într-o primă etapă vom începe curățarea acestuia pentru a fi accesibil publicului, iar anul viitor vom aloca fonduri în buget pentru reabilitarea lui cu resurse proprii.

Preluarea pasajului reprezintă primul pas important, întrucât ne permite să intervenim direct pentru întreținerea, curățarea și reabilitarea acestuia, astfel încât să asigurăm condiții mai bune pentru cetățenii care îl utilizează zilnic”, a scris Primăria municipiului Aiud pe o rețea de socializare.

