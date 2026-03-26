FOTO | VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba
Duritate maximă și controale la sânge în privința balastierelor și exploatărilor de agregate minerale din Alba care funcționează ilegal, a anunțat, joi, 26 martie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.
„Unde-i lege, nu-i tocmeală! Anunț public faptul că, în următoarea perioadă, vom declanșa verificări dure în toate balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea. Vom pune punct disprețului față de lege și stop celor care cred că se îmbogățesc din afaceri dubioase.
Celor care se simt vizați, le transmit că au la dispoziție trei săptămâni pentru a-și face temele și a lucra în baza tuturor documentelor, permiselor și autorizațiilor prevăzute de legislație.
Chiar astăzi am fost într-o zonă care îmi ridică suspiciuni mari privitoare la legalitatea unor activități și garantez că echipele de control din cadrul Consiliului Județean vor fi în toate zonele din județ care ridică probleme.
Reamintesc faptul că exploatările de agregate minerale, iazurile piscicole au nevoie obligatorie de un permis de exploatare, de autorizație de construire, iar stațiile de sortare și spălare, la rândul lor, trebuie autorizate
FOARTE IMPORTANT! Aceste exploatări de agregate minerale sunt OBLIGATE prin lege să plătească redevențe, după cum urmează: 40% către Consiliul Județean, 40% către Consiliul Local din zona unde se desfășoară activitatea și 20% către Bugetul de Stat.
Atunci când calci legea în picioare și bagi în buzunar bani obținuți din activități necinstite, trebuie să suporți consecințele. De aceea, alături de colegii mei, vom avea toleranță zero față orice persoană sau societate care desfășoară activități economice dubioase. Mizez, de asemenea, pe implicarea totală și necondiționată a fiecărei instituții din județ care are competențe de verificare în acest domeniu.
Vă voi ține la curent pe marginea acestui subiect și a neregulilor pe care le vom constata în teren”, a precizat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă
Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă. Copiii învață să viseze din nou și își găsesc drumul spre o viață mai bună Sora Emilia Trif, călugărița care a conceput și a ridicat Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc […]
Păcănelele, INTERZISE în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc
Păcănelele, interzise în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc Consiliul Local Cugir a aprobat în ședința de joi, 26 martie 2026 un proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc pe raza administrativ-teritorială a Orașului Cugir și aprobarea Regulamentului pentru […]
Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani”
Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani” „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani, nu putem urca altă cale”, a afirmat primarul Gabriel Pleșa în cadrul ședinței ordinare de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fermierii din România renunță la lucrările agricole din cauza costurilor. Expert: „Până la 30% din terenuri riscă să rămână nelucrate”
Fermierii din România renunță la lucrările agricole din cauza costurilor. Expert: „Până la 30% din terenuri riscă să rămână nelucrate”...
PENSII 2026: Când se dau pensiile în aprilie 2026. Vor ajunge banii la pensionari înainte de Paște?
PENSII 2026: Când se dau pensiile în aprilie 2026. Vor ajunge banii la pensionari înainte de Paște? Având în vedere...
Știrea Zilei
VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă
Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de...
Curier Județean
VIDEO EXCLUSIV | Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna: „Semnifică vechimea orașului”
Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna Primăria Zlatna a lansat marți,...
OFICIAL | Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul
Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul Consiliul Local Alba...
Politică Administrație
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Opinii Comentarii
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu...
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un regat independent
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un...