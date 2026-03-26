FOTO | VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

Ştirea zilei

VERIFICĂRI LA SÂNGE în balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea: Anunțul ferm făcut de Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

De

Târgul Grădinarului

Duritate maximă și controale la sânge în privința balastierelor și exploatărilor de agregate minerale din Alba care funcționează ilegal, a anunțat, joi, 26 martie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. 

„Unde-i lege, nu-i tocmeală! Anunț public faptul că, în următoarea perioadă, vom declanșa verificări dure în toate balastierele și exploatările de agregate minerale din județ care își desfășoară ilegal activitatea. Vom pune punct disprețului față de lege și stop celor care cred că se îmbogățesc din afaceri dubioase.

Celor care se simt vizați, le transmit că au la dispoziție trei săptămâni pentru a-și face temele și a lucra în baza tuturor documentelor, permiselor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

Chiar astăzi am fost într-o zonă care îmi ridică suspiciuni mari privitoare la legalitatea unor activități și garantez că echipele de control din cadrul Consiliului Județean vor fi în toate zonele din județ care ridică probleme.

Reamintesc faptul că exploatările de agregate minerale, iazurile piscicole au nevoie obligatorie de un permis de exploatare, de autorizație de construire, iar stațiile de sortare și spălare, la rândul lor, trebuie autorizate

FOARTE IMPORTANT! Aceste exploatări de agregate minerale sunt OBLIGATE prin lege să plătească redevențe, după cum urmează: 40% către Consiliul Județean, 40% către Consiliul Local din zona unde se desfășoară activitatea și 20% către Bugetul de Stat.

Atunci când calci legea în picioare și bagi în buzunar bani obținuți din activități necinstite, trebuie să suporți consecințele. De aceea, alături de colegii mei, vom avea toleranță zero față orice persoană sau societate care desfășoară activități economice dubioase. Mizez, de asemenea, pe implicarea totală și necondiționată a fiecărei instituții din județ care are competențe de verificare în acest domeniu.

Vă voi ține la curent pe marginea acestui subiect și a neregulilor pe care le vom constata în teren”, a precizat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 martie 2026

De

Citește mai mult

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

26 martie 2026

De

Citește mai mult

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

26 martie 2026

De

Citește mai mult