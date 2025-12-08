FOTO: VCG Vințu de Jos, campioana turului în Liga 4 | Pe podium, Academia Șona și Nicolae Linca Cergău

VCG Vințu de Jos, campioana turului în Liga 4 | Pe podium, la mijlocul stagiunii, Academia Șona și Nicolae Linca Cergău

VCG Vințu de Jos este campioana turului în Liga 4, clasându-se pe prima poziție a ierarhiei celui de-al patrulea eșalon, la egalitate cu Academia Șona. Formația din Vințu de Jos s-a impus, în ultimul meci al anului, în fața fanilor, scor 4-1, în disputa cu Dacic Blandiana, restanță din etapa a treia, și va ierna astfel în fotoliul de lider.

La ultimul meci al anului, echipierii VCG Vințu de Jos a ieșit pe teren însoțiți de grupa de copii 2018 (Optimum GT, pregătiți de Ioan Trăscăian, care evoluează la Interligă)

În ultimele runde a fost un veritabil schimb de locuri între fruntașe, imbatabile până în etapa a zecea. Atunci, Academia Șona s-a impus clar, scor 4-1, în derby-ul cu contracandidata și a preluat șefia. Însă în ultima rundă a primei părți a campionatului a pierdut în deplasare, scor 0-1, derby-ul cu Nicolae Linca Cergău, deși avea nevoie de o remiză. Nicolae Linca Cergău a încheiat pe podium după a patra victorie consecutivă (are 7 jocuri în care nu a pierdut, 19 puncte acumulate), la 3 puncte în spatele celor două.

Primele două clasate au cele mai prolifice ofensive (56 de goluri – VCG Vințu de Jos, respectiv 45 de reușite – Academia Șona), respectiv cele mai puternice defensive. Recolta Crăciunel a rămas „lanterna roșie”, fiind la un punct în spatele penultimei clasate, Rapid CFR Teiuș.

Rezultate în ultima etapă a turului: Rapid CFR Teiuș – Inter Ciugud 4-6, Limbenii Limba – Kinder Teiuș 0-2, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Recolta Crăciunel 2-0,Nicolae Linca Cergău – Academia Șona 1-0 (derby-ul rundei), Dacic Blandiana – Cuprirom Abrud 4-1, VCG Vințu de Jos – a stat.

În clasament: 1. VCG Vințu de Jos 25 (56-16), 2. Academia Șona 25 (45-13), 3. Nicolae Linca Cergău 22 (31-21), 4. Dacic Blandiana 16 (31-23), 5. Cuprirom Abrud 16 (34-29), 6. Arieșul Apuseni Baia de Arieș 12 (14-27), 7. Inter Ciugud 12 (28-42), 8. Kinder Teiuș 10 (22-36), 9. Limbenii Limba 8 (17-330, 10. Rapid CFR Teiuș 6 (26-45), 11. Recolta Crăciunel 5 (25-44).

Etapa viitoare (a 13-a, prima din retur, martie 2026): Dacic Blandiana – Kinder Teiuș (în tur, 1-3), Rapid CFR Teiuș – Cuprirom Abrud (3-6), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Inter Ciugud (2-1), Limbenii Limba – Academia Șona (2-2), Nicolae Linca Cergău – VCG Vințu de Jos (1-9), Inter Ciugud – stă.

