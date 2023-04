FOTO UPDATE| ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O femeie de 70 de ani, acroșată de un BMW pe o trecere de pietoni din centrul municipiului

Epopeea modificărilor de trafic în cartierul Lipoveni din Alba Iulia: Explicații ale primarului Gabriel Pleșa

Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, aflat într-o emisiune la Radio Unirea FM, a dezbătut marea problemă a modificărilor de circulație din cartierul Lipoveni.

„Va trebui într-un fel sau altul rezolvat sau încercat ceva, pentru că marea problemă era a celor de pe Mărășești care aveau un trafic infernal.

Mai mult, datorită lucrărilor de mobilitate, dar în special al viitoarelor lucrări pentru introducerea iluminatului public inteligent, care trebuie realizat pe strada Mărășești, pentru că noi am sărit peste strada Mărășești, tocmai pentru că nu ne puteam permite la unn astfel de trafic să mai întrerupem și cu lucrări, ori o inchideam de tot.

Și atunci, de săptămâna viitoare, firma care a primit acest contract va introduce cablurile de iluminat și vor face lucrările pe strada Mărășești și am zis că vom vedea după aceea, după ce scăpăm de acest șantier, eu zic că două săptămâni, două săptămâni jumate, iar poliția rutieră este cea care a dat avizul.

Deci noi nu am făcut că așa ne-am gândit noi. Ne-am consultat în permanență, au fost mai multe variante de lucru. Eu în primă fază propusesem să fie pe intrare și nu pe ieșire sensul unic pe Mărășești, s-a considerat că e mai bine așa.

În primă fază am vrut să fie sens unic și pe Gheorghe Doja, după aceea, tot la rugămintea locuitorilor de acolo am lăsat două sensuri, dar am spus că, din păcate, parcările vor trebui restricționate la fel ca pe București pentru că altfel nu vom mai putea să facem față traficului și vor urma și pe alte străzi aceste restricții de parcare.

Știu că pot exista probleme și suntem dispuși să discutăm caz cu caz. Adică, daca există două sau trei mașini, cum e foarte posibil la unii să existe, și nu pot intra în curte sau nu există garaj, vom vedea ce facem cu mașina respectivă. Probabil că vom însemna un loc, ca și la blocuri, și va putea să parcheze acolo, dar regula trebuie să fie regulă pentru toți.

Sigur, regret faptul că foarte mulți de acolo, din păcate, au auzit de la tot felul de persoane, care, unii s-au dovedit de rea credință, sunt persoane, două dintre ele sigur, cu care am discutat și care au agitat acolo lucrurile, au îndemnat să se blocheze acel drum.

Vreau să vă spun că acel drum nu este reglementat de noi, deci pot să îl blocheze, transportul public va merge pe București în perioada aceasta, am pus o restricție de 7,5 tone, nici camioane nu au ce căuta pe acolo.

Acum, cei cu mașini mici care se duc pe această variantă și care se duceau și înainte, că și înainte se circula pe acolo, asta este. E problema dânșilor, noi nu îi putem obliga pentru că, chiar dacă este o proprietate a CFR-ului și chiar dacă ar fi o proprietate privată, niciodată nu restricționez accesul dacă este categorie de drum.

Noi nu îl putem reglementa până nu este drum public, dar vreau să vă spun că încă din luna ianuarie noi avem un aviz, până la sfârșitul anului, la terminarea lucrărilor de mobilitate, de la SN CFR Brașov, de care aparține Alba Iulia, și în care ne spune că sunt de acord să face orice fel de reglementare de trafic pe această proprietate a dânșilor.

Sigur că eu aș merge mai departe și încerc să obțin un contract de închiriere sau de concesiune, chiar dacă este un drum tehnic, pentru a putea și investi, să putem să îl pavăm, să putem să îl lărgim, să putem să face acele rigole, pentru că altfel nu putem nici un leu public să îl investim într-o altă proprietate”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.