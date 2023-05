FOTO: Sepsi Sf. Gheorghe câștigă dramatic Cupa României, după loviturile de departajare! Dezamăgire imensă pentru „U” Cluj!

În această vară, CS Municipal Unirea Alba Iulia preia, parțial, GT Sport Alba Iulia, iar antrenorul George Țălnar va fi instalat șeful Centrului de copii și juniori al “alb-negrilor”, în speranța că în timp, vor fi descoperite noi talente care să calce pe urmele internaționalilor Nicolae Stanciu sau Gheorghe Grozav.

În plus Cornel Țălnar (65) de ani este foarte aproape să fie instalat director tehnic la CSM Unirea Alba Iulia, discuțiile pentru revenirea acasă a „Țânțarului” fiind extrem de avansate!

În 3 ani, CSM Unirea Alba Iulia își propune să ajungă în primele 20 de Academii de fotbal din România! George Țălnar (42 de ani) este fiul reputatului Cornel Țălnar, iar vara anului trecut a luat Licența A UEFA, după ce a fost primul admis la examene.

“În strategia de dezvoltare a fotbalului albaiuilian vrem să facem o Academie puternică de copii și juniori. Avem și un obiectiv îndrăzneț în acest sens, ca în 3 ani să ajungem între primele 20 de Academii din țară. Trebuie să adunăm toate forțele din Alba Iulia, am discutat cu GT Sport, iar George Țălnar va veni șeful Centrului de copii și juniori. Vom face selecție din grupul lor și al nostru, vom aduce antrenori, va fi o altă emulație. Ne vom înscrie la Under 17, Under 19, Liga Elitelor, și cu echipa secundă în Liga 4”, a declarat Radu Mircea Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

*În 3 ani, în primele 20 de academii din țară

La CSM Unirea Alba Iulia se vrea o revitalizare serioasă a compartimentului juvenil, cu echipe înscrise, după ani de absență, în campionatele organizate de Federația Română de Fotbal (Liga Elitelor, Under 17, Under 19), dar și cu o formație secundă care va activa în Liga 4.

“Este onorantă pentru mine această colaborare, un sprijin reciproc, un pas în față pentru fotbalul albaiulian. Înseamnă că am muncit bine, de 4 ani, la GT Sport Alba Iulia. Ne interesează să facem performanță, să muncim, să creștem, să producem fotbaliști. Eu am venit cu ce avea CSM Unirea nevoie, respectiv copiii și juniori, iar clubul deține baza de pregătire, de care am GT Sport are nevoie. Pe lângă jucători o să merg și cu un grup competitiv de antrenori, împreună cu care am demonstrat la GT Sport că se poate face performanță”, a adăugat George Țălnar.

Nu se poate vorbi despre o fuziune propriu-zisă întrucât GT Sport Alba Iulia va continua să activeze la faza de inițiere, cu grupele de până la 10 ani. CSM Unirea Alba Iulia are proiecte serioase pe toate palierele în următorul sezon competițional, întrucât în 2024 se va aniversa împlinirea unui secol de la înființarea formației din Cetatea Marii Uniri.

La seniori se vrea promovarea în Liga 2, iar la sectorul juvenil se dorește o spectaculoasă revigorare prin colaborarea cu GT Sport Alba Iulia, club privat înființat în urmă cu 4 ani, care impresionează în județul Alba și nu numai. Anul trecut, echipa Under 17 s-a calificat în “careul de ași” la nivel național, iar recent “piticiii” lui Adrian Roman au câștigat puternicul turneu internațional de la Belgrad, organizat de UEFA și au ajuns să joace în finala de la Viena la Under 9!!!

*Avantaje reciproce

Discuțiile între cele două cluburi au fost demarate încă de la începutul acestui an, am ajuns în linie dreaptă și în luna iunie se vor concretiza. CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de infuzie de tineri fotbaliști pentru a-și reconstrui centrul de copii și juniori, iar GT Sport Alba Iulia are avantaj prin această colaborare faptul că va beneficia de terenuri de antrenament și alte condiții de pregătire. Ca informare, cheltuielile GT Sport în anul 2022, pentru cele 12 grupe (cei mai mici, din anul 2017), au fost de 118.000 euro, bani veniți de la părinți, prin cotizații lunare, cât și de la sponsori.