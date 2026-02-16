Politică Administrație

FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”

Lucrările de modernizare de pe strada Horea din Teiuș continuă, în ciuda condițiilor meteo specifice lunii februarie, anunță reprezentanții administrației locale.

Constructorul a reluat intervențiile în teren, iar autoritățile fac apel la șoferi să folosească rutele alternative până la finalizarea investiției.

Primăriei Teiuș a transmis că în prezent se lucrează la calibrarea drumului, etapă care va permite montarea bordurilor rutiere, dar și la îndepărtarea grilajului metalic din Parcul Mihai Viteazu, în vederea amenajării unei scurgeri pluviale moderne.

,,Strada Horea se află sub „asediul” echipelor constructorului Florea Grup! Chiar dacă vremea ne joacă feste, specifice lunii februarie, se lucrează la calibrarea drumului, acțiune ce va permite montarea bordurilor rutiere și ne apropie tot mai mult de finalul telenovelei, derulată fără vina administrației locale teiușene!

Se lucrează, prin efortul colegilor noștri, de asemenea, la îndepărtarea grilajului metalic de pe Parcul Mihai Viteazu, pregătind zona pentru scurgerea pluvială modernă, la care se lucrează deja! Dat fiind faptul că strada Horea este una dintre străzile cele mai circulate din oraș, facem un apel conducătorilor auto care dețin autoturisme să utilizeze rutele ocolitoare, inclusiv pentru accesul la grădiniță, pe străzile deja modernizate ale orașului nostru, descongestionând pe cât posibil strada Horea până la finalizarea ei, în cel mai scurt timp!”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

12 februarie 2026

De

Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică! N-aveam așteptări mari de la PSD, la momentul în care s-a format actuala coaliție care guvernează România. Iar timpul mi-a dat dreptate. Încet, încet, pesedișii și-au dat arama pe față […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

12 februarie 2026

De

Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului” Prețul apei în județul Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie, a anunțat joi, 12 februarie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 zile

în

12 februarie 2026

De

Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor” Au început lucrări de extindere a canalizării, pe o lungime de aproximativ 500 de metri, în comuna Sîntimbru, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, […]

Citește mai mult