FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Lucrările de modernizare de pe strada Horea din Teiuș continuă, în ciuda condițiilor meteo specifice lunii februarie, anunță reprezentanții administrației locale.
Constructorul a reluat intervențiile în teren, iar autoritățile fac apel la șoferi să folosească rutele alternative până la finalizarea investiției.
Primăriei Teiuș a transmis că în prezent se lucrează la calibrarea drumului, etapă care va permite montarea bordurilor rutiere, dar și la îndepărtarea grilajului metalic din Parcul Mihai Viteazu, în vederea amenajării unei scurgeri pluviale moderne.
,,Strada Horea se află sub „asediul” echipelor constructorului Florea Grup! Chiar dacă vremea ne joacă feste, specifice lunii februarie, se lucrează la calibrarea drumului, acțiune ce va permite montarea bordurilor rutiere și ne apropie tot mai mult de finalul telenovelei, derulată fără vina administrației locale teiușene!
Se lucrează, prin efortul colegilor noștri, de asemenea, la îndepărtarea grilajului metalic de pe Parcul Mihai Viteazu, pregătind zona pentru scurgerea pluvială modernă, la care se lucrează deja! Dat fiind faptul că strada Horea este una dintre străzile cele mai circulate din oraș, facem un apel conducătorilor auto care dețin autoturisme să utilizeze rutele ocolitoare, inclusiv pentru accesul la grădiniță, pe străzile deja modernizate ale orașului nostru, descongestionând pe cât posibil strada Horea până la finalizarea ei, în cel mai scurt timp!”.
