Curier Județean

FOTO | Un tânăr moț, Darius Dubiț, elev al Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, medalie de bronz la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Performanță deosebită a unui elev al Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

Darius Dubiț a obținut o medalie de brozn la faza națională de la Pitești a Olimpiadei de Informatică 2026.

Darius Dubiț este elev în clasa a IX-a Matematică-Informatică intensiv Informatică.

El s-a calificat și la barajul pentru selecția lotului național de seniori.

„Felicitări, Darius! Felicitări, prof. coordonator Berindeie Virgil!”, au transmis, duminică, 29 martie 2026, reprezentanții Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

foto: Virgil Berindeie / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

