FOTO | Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii

Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii

Un tânăr de 22 de ani din Sebeș a fost depistat în noaptea de 29 noiembrie 2025 conducând sub influența alcoolului, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pe raza municipiului Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 03.00, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm, un autoturism condus de un bărbat de 22 de ani, din Sebeș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

