FOTO | Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii
Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii
Un tânăr de 22 de ani din Sebeș a fost depistat în noaptea de 29 noiembrie 2025 conducând sub influența alcoolului, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pe raza municipiului Sebeș.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 03.00, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm, un autoturism condus de un bărbat de 22 de ani, din Sebeș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 26 de ani din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania
Bărbat din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania Potrivit IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat european de arestare, […]
VIDEO | IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie
IPJ Alba se alătură festivităților de Ziua Națională cu polițiști și echipamente la parada de 1 Decembrie În acest an, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va participa la parada militară, cu 17 polițiști și 6 autospeciale folosite în misiunile speciale, în cele de creștere a siguranței traficului rutier, menținere a ordinii si siguranței publice și […]
OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale
OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale Alba Mall anunță deschiderea celui mai nou magazin de optică din centrul comercial: OPTIMAC, brand recunoscut pentru calitate, prețuri accesibile și servicii profesionale. Magazinul aduce vizitatorilor o gamă variată de rame, ochelari de soare, lentile și servicii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Ce trebuie să știe cei care au buletin electronic
Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Ce trebuie să știe cei care au buletin electronic Vor...
Toate loturile de carne de porc aduse din UE, controlate. Ministrul Agriculturii: ,,Există riscul ca din afara ţării să aducem boala”
Toate loturile de carne de porc aduse din UE, controlate. Ministrul Agriculturii: ,,Există riscul ca din afara ţării să aducem...
Știrea Zilei
LIVE VIDEO | Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă defilează pe străzile din oraș
Repetițiile pentru PARADA militară de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, de la Alba Iulia: Sute de militari și...
VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii
,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de...
Curier Județean
Bărbat de 26 de ani din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania
Bărbat din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania Potrivit IPJ Alba, la...
FOTO | Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii
Un tânăr de 22 de ani din Sebeș, prins beat la volan. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii Un tânăr de...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...