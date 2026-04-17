Actualitate

FOTO | Un tânăr care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan, căutat de polițiștii din Timiș: ,,Organizez strângere de fonduri”. Mesajul șocant postat pe o rețea de socializare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

De

Polițiștii din Timiș au anunțat, vineri, 17 aprilie 2026 că, un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea unui demnitar public este cercetat de autorități.

Decizia a fost luată după ce, în spațiul public, a apărut o postare în care un tânăr susținea că strânge bani pentru uciderea președintelui Nicușor Dan.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi publicat pe o rețea de socializare mai multe imagini însoțite de mesaje în care afirma că adună bani pentru asasinarea unui demnitar public.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

FOTO: paginadetimis.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

