FOTO | Un tânăr care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan, căutat de polițiștii din Timiș: ,,Organizez strângere de fonduri”. Mesajul șocant postat pe o rețea de socializare

Un tânăr care plănuia asasinarea lui Nicușor Dan, căutat de polițiștii din Timiș: ,,Organizez strângere de fonduri”. Mesajul șocant postat pe o rețea de socializare

Polițiștii din Timiș au anunțat, vineri, 17 aprilie 2026 că, un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea unui demnitar public este cercetat de autorități.

Decizia a fost luată după ce, în spațiul public, a apărut o postare în care un tânăr susținea că strânge bani pentru uciderea președintelui Nicușor Dan.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi publicat pe o rețea de socializare mai multe imagini însoțite de mesaje în care afirma că adună bani pentru asasinarea unui demnitar public.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

