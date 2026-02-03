FOTO | Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Un tablou care suprinde prinderea lui Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din 1784, exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Miercuri, 4 februarie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie.
Este vorba de tabloul ,,Prinderea lui Horea”, realizat de artistul Traian Achim.
Lucrarea expusă surprinde capturarea liderilor Horea și Cloșca, petrecută în 27 decembrie 1784, în pădurea Scorușet, din proximitatea localității Albac.
Exponatul va putea fi admirat pe tot parcursul lunii februarie, la parterul clădirii centrale a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Actualitate
