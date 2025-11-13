FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Într-o lume mereu grăbită, când empatia și faptele bune sunt tot mai rare, un gest de bunătate sinceră a atras atenția unui trecător pe o stradă din Alba Iulia. Un localnic din cartierul Micești a decis să împartă gratuit mere din livada sa, celor care trec zilnic pe strada Apuseni.
Într-o lădiță mare, așezată la poartă, bărbatul a așezat mere mari și frumoase, iar pe un carton simplu, a scris cu litere mari următorul mesaj: „Cine dorește, cine poftește, se servește! Este gratis! Dar, când luați, vă rog și pentru alții să lăsați! Vă mulțumesc!”
Gestul miceșteanului a devenit rapid subiect de discuție printre localnici și chiar pe rețelele de socializare, unde au fost postate fotografii cu standul improvizat. Mulți spun că exemplul său ar trebui urmat și de alții. În vremurile grele pe care le trăim, un gest ca acesta te face să îți amintești că bunătatea nu a dispărut.
Bărbatul nu caută faimă, nici recunoaștere. Spune că tot ce vrea este să împartă puțin din ceea ce are. Dacă fiecare ar oferi din belșugul lui ceva mărunt, lumea ar fi un loc mai bun. Un gest simplu, dar plin de sens, care ne reamintește tuturor că bunătatea se măsoară în fapte mici, făcute cu suflet.
