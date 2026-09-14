Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat cum se va moderniza Armata României și ce presupune cel mai recent Plan de Înzestrare a Armatei României (PIAR), aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în ședința din 7 septembrie 2026.
La solicitarea News.ro, MApN a prezentat modul în care este construit planul, programele de înzestrare aflate deja în derulare, priorităţile pentru perioada 2027-2030 şi legătura dintre acestea şi instrumentul european de finanţare SAFE.
Potrivit instituției, PIAR este elaborat în baza Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care prevede că programele multianuale de înzestrare a forţelor sistemului naţional de apărare sunt aprobate de CSAT, şi a Legii nr. 203/2015 privind planificarea Apărării, care reglementează planificarea armamentelor.
Necesitatea modernizării Armatei este legată atât de obligațiile asumate prin NATO, cât și de războiul din Ucraina.
MApN spune că actualul context de securitate impune capabilități militare care să poată interveni rapid, precum și o industrie națională de apărare capabilă să susțină producția de muniție și alte echipamente.
În plus, România trebuie să țină cont de angajamentul NATO de a aloca până în 2035 5% din PIB pentru apărare, în baza deciziei adoptate la Summitul de la Haga din iunie 2025.
-3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare propriu-zise, precum achiziţii, personal şi operare;
-1,5% din PIB pentru cheltuieli conexe domeniului apărării, precum infrastructura cu dublă utilizare, cibersecuritatea şi rezilienţa.
MApN adaugă că creşterea bugetelor de apărare a permis iniţierea unui amplu proces de modernizare a structurii de forţe, cu efect direct asupra achiziţiilor de tehnică militară şi muniţii.
Așadar, PIAR are un orizont de 10 ani şi este actualizat anual. Documentul este prezentat de fiecare dată Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pentru a asigura coerenţa planificării armamentelor şi a programelor de achiziţii.
La fiecare actualizare, MApN ia în calcul:
-evoluţia mediului de securitate, lecţiile rezultate din conflictele recente şi priorităţile stabilite de Statul Major al Apărării;
-necesitatea consolidării capabilităţilor militare pentru apărarea naţională şi îndeplinirea Ţintelor de Capabilităţi asumate în cadrul NATO, respectiv obiectivele de dotare şi pregătire pe care statele membre trebuie să le atingă şi care sunt stabilite la nivelul Alianţei;
-livrările de echipamente şi execuţia bugetară din anul precedent, precum şi situaţia contractelor şi procedurilor de achiziţie aflate în derulare;
-resursele financiare alocate pentru înzestrare în anul curent şi cele previzionate pentru următorii zece ani, pentru fiecare program;
-obligaţiile asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene.
Prioritățile de înzestrare sunt împărțite în șase categorii de capabilități, conform terminologiei NATO, în funcție de rolul echipamentelor în cadrul operațiunilor militare.
1. Capabilități de angajare – „Engage”
Categoria include echipamentele și sistemele destinate luptei directe, de la armament individual și echipamente optoelectronice până la tehnică militară grea și sisteme de lovire.
Printre principalele programe se numără transportoarele Piranha 5, vehiculele JLTV și AAV-7, mașinile de luptă ale infanteriei, tancurile, obuzierele de 155 mm, sistemele HIMARS, rachetele antinavă și navele militare, precum și modernizarea fregatelor și a navelor purtătoare de rachete.
Categoria include și elicoptere, avioane F-16 și F-35, muniții „loitering” și drone înarmate, precum și sisteme destinate Forțelor pentru Operații Speciale și apărării de coastă.
2. Capabilități de protecție – „Protect”
Vizează protejarea trupelor și a teritoriului, prin sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă precum PATRIOT, SHORAD-VSHORAD, MANPAD și MSAM, sisteme C-RAM și de combatere a dronelor (C-UAS), precum și echipamente de protecție CBRN și sisteme de apărare cibernetică.
3. Capabilități de comandă și control – „C3”
Asigură conducerea și coordonarea operațiunilor militare, prin puncte de comandă, sisteme integrate de comunicații și informatică, centre de operații tactice și un satelit militar propriu de comunicații.
4. Capabilități de informații – „Inform”
Cuprind mijloacele pentru culegerea, supravegherea și transmiterea informațiilor, inclusiv sisteme ISR, drone UAS, senzori terestri, radare, sisteme pasive de detecție și sateliți ISR.
5. Capabilități de proiecție – „Project”
Vizează transportul strategic al trupelor și echipamentelor, în principal prin avioanele C-130H și C-27J Spartan.
6. Capabilități de susținere – „Sustain”
Se referă la logistică, aprovizionare și mentenanță, prin elicoptere multifuncționale și platforme de transport auto multifuncționale.
MApN precizează că aceste programe trebuie dezvoltate coordonat și sincronizat, iar o parte dintre ele sunt deja în derulare. Printre programele aflate în execuție se numără PATRIOT, Piranha 5, HIMARS, F-35, obuzierele de 155 mm și tancurile principale de luptă.
O parte importantă a viitoarelor investiții în apărare va fi finanțată prin SAFE, instrumentul UE care oferă statelor membre împrumuturi pentru investiții în industria de apărare. România are planificate 22 de proiecte SAFE, dintre care 14 sunt deja semnate, iar alte opt urmează să fie semnate în cursul anului.
Proiectele acoperă o gamă largă de capabilități: sisteme antiaeriene și anti-dronă, drone, vehicule militare, armament, mașini de luptă ale infanteriei, radare, nave de patrulare, rachete antinavă, elicoptere, muniție, sisteme informatice și infrastructură de securitate cibernetică. Unul dintre proiecte vizează și producția comună de drone destinate Ucrainei.
România beneficiază prin instrumentul SAFE de 16,68 miliarde de euro, dintre care aproximativ 9,7 miliarde de euro revin MApN. Pentru utilizarea fondurilor, ministerul estimează că bugetul național pentru apărare va trebui majorat gradual în perioada 2027-2030.
Pe lângă proiectele SAFE și programele deja în derulare, MApN pregătește noi achiziții, inclusiv sisteme autonome navale, sisteme de protecție a porturilor, vedete rapide, radare și senzori pasivi, echipamente de geniu și sisteme de război electronic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare Persoanele din România care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din luna noiembrie 2026. UE introduce […]
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în septembrie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în septembrie 2026: Date oficiale Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, astăzi, situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna septembrie 2026. În total, în luna septembrie 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat subvenții în valoare […]
Atenționarea Ministerului Apărării Naționale: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați”. Motivul
Atenționarea Ministerului Apărării Naționale: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați”. Motivul Ministerul Apărării Naționale îi atenționează pe cetățeni, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că, în perioada 14-25 septembrie 2026, pe teritoriul României vor avea loc zboruri la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN
Cum se va moderniza Armata României în următorii 10 ani: Noul Plan de Înzestrare aprobat de CSAT, prezentat de MApN...
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare
Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein din noiembrie 2026. Costul de 3 euro rămâne în vigoare...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO, VIDEO | Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură
Accident GRAV în Alba Iulia: Un pieton este prins sub un camion, pe șoseaua de centură Un accident rutier grav...
Foto | Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS
Câte cadre avea Securitatea în județul Alba în 1988. ,,Cifre exacte, în premieră”, publicate de CNSAS Județul Alba avea, în...
Curier Județean
FOTO | Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care fiecare dintre noi poate proteja un animal
Campania „Micii Polițiști ai Animalelor” la Vurpăr: Cei mici au învățat despre empatie, responsabilitate și despre gesturile simple prin care...
12 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
14 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...