Președintele Nicușor Dan, anunț despre desemnarea premierului: ,,Evident că nu putem să mai așteptăm”

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, în Finlanda, că vor avea loc noi consultări cu partidele politice pentru formarea Guvernului, precizând că una dintre variantele luate în calcul este constituirea unui Executiv în jurul PSD.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, la Rovaniemi, în Finlanda, că în foarte scurt timp va urma desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, după ce așteptările sale privind dialogul cu partidele parlamentare la începutul sesiunii legislative nu s-au adeverit.

Nicușor Dan a făcut declarațiile la Euronews, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice, unde participă alături de mai mulți lideri europeni.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

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